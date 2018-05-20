8旬阿公醫師駐守台灣尾 苦等年輕外科醫師接手

恆基81歲阿公醫師許志新無私奉獻偏鄉。（記者蔡宗憲攝）

2018-05-20 23:42

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕是什麼樣的精神讓一位80多歲的白髮外科醫師，晚上10點還佝僂著背在急診室幫病人縫合傷口？

屏東恆春基督教醫院的「阿公」外科醫師許志新，15年前退休到偏鄉奉獻至今，仍難找到年輕醫師接手，始終期盼著提昇台灣尾的醫療年輕化。

今年81歲的許志新1965年從國防醫學院醫學系畢業後，歷經陸軍802總醫院外科專科醫師、高雄信義基督教醫院，92年初從嘉義榮民醫院副院長職務榮退後，正值66歲的他，當年準備開始在老家與妻子、兒女共渡退休生活，因緣際會南下恆春行醫。

許志新回憶，很大部分受到時任恆基院長陳雲址的感動，他說，當年陳雲址描述著恆春半島的醫師缺乏，許多患者不堪轉診路途遙遠，或是沒有適合的專科醫師，讓他難以想像台灣仍許這樣醫療困苦的角落，毅然決然捨下安逸舒適的生活，再次踏上行醫路，將自己奉獻給台灣尾最偏遠的角落。

需要高技術專業的外科醫師一直是恆春半島醫療的軟肋，具有外科專業上的許志新加入後，從未想過退休後需扛起如此龐大的外科醫療需求，從早上的門診再到晚上的急診幾乎每役必與，甚至院內的消防醫療演習都不缺席，15年間，在冰冷的手術台上，挽救許多緊急甚至性命垂危的病患，諸多生命因他的巧手或精確判斷治療再次復甦。

「就像是怪醫黑傑克一般的厲害！」在醫院護理師眼中，許志新低調不多話，卻常從患者身上找出症狀作即時治療，曾有院內清潔人員感覺腹部有異常，經常大小病徵不斷，便立刻請她到醫院做進一步檢查，果然發現了癌症，讓這名婦女能專心治療，多陪了家人一段時間。

另起病例，則是一名20多歲年輕人呼吸困難，經診斷出是氣胸症狀需緊急插管處理，但男子的身體構造特殊，幾名胸腔科醫師都無法插管成功，「阿公」得知消息前往支援，外科出身的他眼明手快的順利插管，讓許多不熟悉他的年輕醫師大為驚訝，沒想到這名「老先生」如此厲害。

活力十足的許志新，15年的恆基行醫生涯，至今仍是週一至週六都有門診，從早上7點的早安門診開始，到晚上10點的急診，總看得到他穿梭在醫院的身影，體力雖然還不成問題，但院內外科門診表上除了他，似乎只有週二才有另名醫生的門診；有時身體不舒服，得知醫院門急診還有缺口，就奮不顧身地跳下來看診，院內人員要他多休息，他卻說「病人有需要，就要先滿足病人的需要」。

許志新感嘆著向院長陳志成表示，自己老了，希望醫院有更多年輕醫師來接棒，在還沒有接棒的醫師來到前，他還是會留下來填滿每一個醫療缺口，「恆春半島的醫療仍黑暗，每個醫生都是一盞燈，即便年邁如他，只要還有一點光，都願意持續照亮每個陰暗角落」。