同婚釋憲屆滿一年 銓敘部表示斟酌放寬同志公務員請婚假

2018-05-20 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕距去年5月24日同婚釋憲至今，已經快滿一年，但無論是行政部門或者是立法部門都遲遲未啟動修法，讓同性伴侶能夠合法結婚。事實上台北市政府在去年7月，率先踏出第一步，開放市府內那些已經在戶政系統上登記是「同性伴侶」、且具「勞工」身分的員工，可以和異性戀員工一樣享有14天婚假、5天陪產假。不少人也希望銓敘部能夠跟進，鬆綁請假規定，讓全國的同志公務員也可以在修法前，先享有應有的權利。

根據《上報》報導，對於外界的要求，銓敘部方面在今年2月就曾經針對這件事詢問過中央及地方政府人事機構的意見，大部分都表示尊重，有些也直接表示支持；少部分反對的機關則是擔心如果讓註記「同性伴侶」的公務員可請婚假，那以後同性婚姻法制化，那些沒有登記結婚的同志是否要繼續依照此辦理？或如果再一次登記結婚，上面是否還要再一次核給婚假給員工？

對此疑慮，銓敘部致電給台北市政府，詢問有關開放同志員工、公務員請假等相關權利，是否遇到過哪些實務問題，以及應該訂定哪些配套措施。北市府則回應表示，面對反對先放寬的機關的這些問題不難解決。現行異性戀婚姻也是如此，假使請過14天婚假，未來登記結婚就不能再請婚假。唯一例外就是配偶更換，如果現在的登記對象和未來結婚對象不同，還是能再給一次婚假，同性也可依此辦理。

銓敘部在日前回覆給立法院的一份書面資料中表示，關於同志公務員的撫卹金、死亡補償等給付，涉及《公務人員退休法》、《公教人員保險法》、《公務人員撫卹法》中配偶、夫妻等親屬、婚姻關係等等，因此要等到修法通過以後再施行相關舉措。但放寬請假規定部分，銓敘部表示「將『適時檢討』具同性伴侶註記的公務員，得請婚假、陪產假、喪假。」，因為政府機關公務員、公立學校職員都適用此請假規則，牽涉的範圍太廣，因此要多參照各機關意見，審慎評估。

有些人會提出疑問，為甚麼讓公務員先行，民進黨立委尤美女表示，在2002年「兩性工作平等法」（現在叫做《性別工作平等法》）上路以前，公務員就已經先享有相關權利，所以並非沒有前例。而且讓政府機關先行試法、公務員先推動，就是一種釋出善意和社會溝通，日後修法也可以參照先行的效果如何。長期關注此案的尤美女表示，既然銓敘部都願意有動作了，就應該馬上做，別再拖拖拉拉。