挨批打壓屏東芒果產地價格 基隆批發商也爆氣

基隆坤田水果行在臉書上促銷小尺寸芒果，引起屏東果農誤會是打壓價格。（記者林欣漢翻攝）

2018-05-19 22:36

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆坤田水果行17日接受電子媒體訪問，指愛文芒果大特價、盛產又便宜好吃，畫面傳回屏東，引起枋寮及枋山地區果農暴怒抗議，質疑是盤商放消息打壓產地價格，枋寮地區農會總幹事鄭晏昕甚至說，考慮要帶農民北上「關心」，對此，坤田水果行老闆陳坤田今天晚上受訪時也相當生氣，直言鄭晏昕就像是屏東的「吳音寧」，外行領導內行，不了解實際狀況就亂發言，「我如果打壓價格，那農民幹嘛還給我賣？」

有35年歷史的坤田水果行老闆陳坤田與兒子陳聖燁，17日接受電子媒體採訪時說：「這兩天天氣忽然的轉熱，芒果盛產又便宜好吃，大豐收。」並在臉書上發文，「老闆不小心進太多，愛文芒果大特價回饋鄉民，1箱250元有沒有誠意。」 陳聖燁受訪也說：「見血見骨，看到骨髓了啦！」

加上電子媒體下標「芒果盛產價跌 果商進500箱禮盒對折販售」推波助瀾，引發枋寮及枋山地區果農，質疑是盤商放消息打壓產地價格，今天已有不少屏東果農在臉書上發聲譴責。鄭晏昕更說：「除了嚴正抗議這位盤商不實言論，也考慮帶農民北上該基隆批發商『關心』產銷狀況。」

「絕對沒有破壞價格！」陳坤田今晚受訪時說，17日賣的價格，比台北第一市場、第二市場、三重市場便宜，並沒有破壞行情，「我如果打壓價格，那農民幹嘛還給我賣？」他氣憤地說：「要包車來圍，你們儘管來，我請你們吃基隆海產，我也包車下去，你們也要給我個交代。」

陳坤田講到激動處，痛批鄭晏昕是接棒父親鄭清水的枋寮地區農會總幹事職務，不了解實際狀況就亂講話，外行領導內行，就像是屏東的「吳音寧」，講話要虛心受教，而不是不了解狀況就亂發言，指責別人。

坤田水果行也在臉書上發出聲明，他們是批發行口，販售的芒果是農民直接委託代銷，並非買進才售出，數量是由農民們根據採收量及各縣市行情衡量後分配，並不是他們可以主導，他們也希望可以賣到最好的價格，價格下滑是彼此都不樂見的。

坤田水果行說明，以台北第一市場、第二市場、三重市場為例，17日進貨量比前一天多了2517公斤，2339公斤，5803.5公斤，確實產量增加，供過於求價格必下滑，每個人對「盛產」的定義不同，從月初到現在，產量逐漸增加，所以他們判斷為盛產現象；「老闆進太多」是引用日前網路上的流行用語，抱歉造成大家誤會，影片中也有說明便宜的芒果是非常小的尺寸。

坤田水果行強調：「每個農民都希望種出優良的果實，就算不是一級品，也是他們的心血，我們的職責就是幫他們的商品賣到最好的價格。價格下滑是農民與我們所不樂見，新聞影片中拍攝到桌上擺盤的確實是我們挑出的次級品，另外便宜販售，箱裝則為當天現到，一般等級，正常品質。」