頭城人文國中小 由人文展賦基金會原團隊接手經營

宜蘭縣頭城鎮人文國中小將由以自然人周樂生名義，由原人文展賦教育基金會經營團隊繼續經營。（記者林敬倫攝）

2018-05-18 20:32

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮人文國中小因為收費爭議，經營學校的人文展賦教育基金會遭到縣政府解約；縣府重新評選經營團隊，人文展賦改以「周樂生」名義投標並勝出。對此，宜蘭縣教師工會憂心重蹈覆轍；縣府則說，多數評選委員認為「周樂生」團隊經驗豐富、資料最完整，但對於原經營團隊爆發的爭議，需補正資料提出解決方案，才會公布評選結果。

人文國中小是宜蘭縣唯二的公辦民營學校之一，另一所是縣立慈心華德福實驗高中。人文國中小2002年開始由人文展賦教育基金會經營，去年被家長投訴到教育處，指控學校欺瞞家長，收費不但沒進校庫接受監督，還流入經營學校的人文展賦教育基金會，用途不明。

縣府組成專案小組，查出「財團法人人文展賦教育基金會」，以及受託學校「宜蘭縣立人文國民中小學」，共有4項違法和18條缺失項目，縣府去年11月召開教審會，決定與人文展賦教育基金會終止合約。

縣府15日召開人文國中小委託私人辦理評選，共有4家經營團隊參與，分別是周樂生、廖修毅、全人與民主教育協會及人智學教育基金會，其中，以自然人名義的參與評選的周樂生，原本是人文展賦教育基金會老師，團隊也是原經營團隊的教職員。

在這次評選中，評選委員認為，周樂生團隊經驗豐富、資料也最完整，法規也未規定原經營團隊不得再參與評選，決議由周樂生勝出，16日送教育審議委員會複審通過，不過，縣府仍認為，原經營團隊仍未針對先前爭議提出完善的解決方案，需補正相關資料後，才會正式對外公布結果。

在教審會中表達反對意見的宜蘭縣教師職業工會理事長鄭祺怡說，原經營團隊在評選中提出的計畫，未針對透過面試篩選學生、收費過高、經費流向及本身課程脈絡不明等問題，提出完善的解決方案，工會相當憂心，未來人文國中小恐怕再度重蹈覆轍，面臨與先前相同的問題。

校方則說，周樂生團隊雖然仍是原經營團隊的教職員組成，但已與先前的人文展賦教育基金會關係沒這麼密切，部分爭議人物已經離開，至於外界對學校收費、招生的疑慮，校方長期以來，一直與縣府溝通、解決，現在已有方案，相信新的經營團隊會盡速補正資料。

吳姓家長說，很高興由原經營團隊繼續接手，這樣學校相對穩定，可以盡速讓孩子就學回歸正常，重新開始已經停辦許久的行動學習特色課程。