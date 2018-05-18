高雄踩新點！日訪棧貳庫、夜賞哈瑪星光任務

2018-05-18 07:30

〔記者潘自強／高雄報導〕高雄又見新去處！不論是位於高雄港2號碼頭、經過活化改造再現世人眼前的「棧貳庫」，或是哈瑪星鐵道文化園區，一到夜晚便會啟動的「哈瑪星光任務」，皆精彩十足、不可錯過。

「棧貳庫」在日治時期做為運糖倉庫，幸運躲過二戰轟炸、完整保留至今。如今透過高雄港區土地開發公司與台灣港務公司的攜手合作、進行活化改造，讓這座歷史建築重新登場，更與高雄駁二藝術特區連成一氣，成為民眾休閒遊憩好選擇！現在的「棧貳庫」以「職人˙台灣」為主軸，聚集在地品牌、結合文創與美食，2樓亦有不定期的特展與講座。此外，到了黃昏時光，2號碼頭港邊更是欣賞旗后燈塔落日的絕佳位置。

而同樣位於高雄駁二特區的哈瑪星鐵道文化園區，到了晚上則會啟動哈瑪星光任務！由高雄市政府邀請多位國內外藝術家，用長達2萬公尺的LED燈條，在不破壞鐵道的前提下，以光藝術結合地景概念，讓民眾可透過科技結合藝術的新型創作手法，觀賞「亮起來」的鐵道風情！

棧貳庫（07）531-8568│高雄市鼓山區蓬萊路17號│週一～五10：00～21：00，週六～日10：00～22：00

哈瑪星鐵道文化園區│高雄市鼓山區鼓山一路32號│24小時開放；哈瑪星光任務為每天19：00～21：30每30分鐘展演1次