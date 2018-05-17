明天高溫達35度 午後山區有雷陣雨

明天各地晴朗炎熱，最高溫達35度，提醒民眾外出記得防曬，適時補充水分。（記者廖振輝攝）

2018-05-17 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕明（17）日的天氣型態與今日類似，各地晴朗悶熱，高溫達35度，山區有午後雷陣雨，預計下一波鋒面將於下週二（22日）晚上報到。

中央氣象局預報，明天受太平洋高壓壟罩影響，各地多為多雲到晴的天氣，紫外線指數偏高，僅東半部有零星短暫陣雨；午後山區熱對流旺盛，容易出現局部短暫雷陣雨。

溫度方面，受到偏南風影響，明天晴朗炎熱，各地白天高溫破31度，北部、東部高溫約32至35度，中部、南部高溫約31至34度；清晨北部、東部低溫約25、26度，中部、南部低溫約25至28度。

「天氣風險」預測，高溫悶熱的天氣將持續到下週二，屆時下一波鋒面於下週二晚間報到，但影響時間短，下週四（24日）遠離。

空品方面，氣象局預報，明天北部地區午後受到光化反應影響，臭氧濃度升高，空品為「橘色提醒」等級；竹苗地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級，指標汙染物為細懸浮微粒。

明天北部、東部高溫約32至35度，中部、南部高溫約31至34度。（圖擷取自中央氣象局）

明天紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）