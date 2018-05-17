女童愛嘻鬧才搥肚20下教訓？ 家長怒批幼兒園喊告

2018-05-17 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽的一間幼兒園日前傳出有老師為了教訓女童，竟朝女童肚子搥打近20下，導致瘀青受傷，家長事後發現氣得要幼兒園給交代，幼兒園雖坦承疏失，但也指女童時常碰觸同學身體、讓人不舒服，老師一時情急才出手打女童。不過家長方面則質疑，當時女兒只是在上廁所時不小心用手揮到同學的屁股邊，當時同學也沒有生氣或哭，且過往從未聽園方反映過女兒的問題，直呼實在無法接受，並表示要針對園方不當的事實闡述提告。

有民眾15日在臉書PO文，指10日晚間幫上幼稚園的女兒洗澡時，偶然發現女兒肚子上有瘀青，一問才知道，女兒在學校上廁所關門時，手不小心動作太大揮到同學的屁股邊，當時同學沒有生氣也沒有哭，不過事後同學去跟老師說之後，老師就把女兒叫到一旁，在教室裡往女兒的肚子上搥打了將近20下，以此示範動作來教導女兒，雖然老師聲稱是女兒行為不當，但對於這樣的教導方式實在無法接受。

家長也提到，事後追問女兒還得知，7日在學校上課時，老師就曾告誡她並捏打了她的肚子，示範了幾下；到了10日則是又搥打了快20下，之後還要女兒在所有的同學跟老師都在午睡時，抱著棉被站了兩個小時，且隔天老師雖然有在學校拿了藥膏給女兒，並稱「肚子不痛就好」，但也沒向女兒對不起。

家長指出，原本認為女兒只剩兩個月就要畢業，加上女兒還是喜歡那個班級、想繼續在那裡上課，隔天還是繼續讓女兒去該間幼兒園上課，但實在放心不下的她在與同事討論後，決定還是把小孩帶回來，並要求幼兒園要給交代，一開始幼兒園雖說要檢查監視影像才能確認時間地點，但事後卻說影像系統壞掉了，無法得知當下的情況。

家長質疑，雖然學校一直說老師並不是因為情緒失控，但又無法解釋老師的行為，之後仍繼續聘用該名老師，並要家長給老師機會，他們也並不是要反對適度的教導，「但是這個應該已經是傷害了」、「我們家長真的非常非常非常的難過」。

綜合媒體報導，家長的貼文在網路引發不少議論，事後幼兒園坦承缺失，但指該名女童時常在與同學玩時碰觸同學身體，許多同學都向老師反映不舒服，事發當天女童在上廁所時，還曾在嬉鬧過程打了同學肚子，老師一時情急，才選擇透過「同感」的方式，出手毆打女童肚子，但沒想到會造成女童瘀傷。

園方也表示，將對涉事老師扣薪懲處，事發後該名老師也多次向女童道歉，並剪髮警惕自己不要再犯類似的錯誤，之後也會持續與家長溝通，取得家長的原諒。

不過家長今日再度於臉書針對園方的說法發文，指她女兒這4年來都沒有發生任何打人的事情，且老師過往與她溝通的大部分都是功課問題，從沒有告知過行為有偏頗的事件，因此真的不知道為什麼會說是女兒難管教所以才打她。家長也強調，雖然老師有下跪道歉，但這並不是他們想要的，他們更想知道的是，老師是否一直以來以相同方式在教小孩？並指「傷害已經造成，對於園方不當的事實闡述與網路上不實的留言我將一併提起告訴。」