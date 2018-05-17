新店區第一公墓古墓群文資審議 傾向移地保存

文史團體提報「新店區第一公墓古墓群登錄歷史建築保存案」傾向移地保存。（記者翁聿煌攝）

2018-05-17 11:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店地區文史團體提報「新店區第一公墓古墓群登錄歷史建築保存案」，市府於16日召開文資審議大會，並聽取各方意見，根據專家學者論述，傾向就其中較有價值的墓碑進行「移地保存」，新北市文化局文化資產科長羅珮瑄說，最後結果仍需簽核市府同意後發布公告。

新店區第一公墓歷史悠久，最早的墓碑可追溯至前清時代，公墓位於景美溪西側、寶高路旁，佔地約7.5公頃，約有4、5千門墓地，市府衡量當地已逐漸開發，附近社區住戶眾多，因此民政局自3年前起分兩期遷葬及整地，計畫先進行簡易綠美化作為社區公園，再

依都市計畫劃分，依乙種工業區、風景區和保護區，交由各權責局處整理運用。

但文史團體認為，第一公墓內存有許多清代與日治時期的墓碑，具有歷史考證與文化價值，盼能「就地原狀保存」，向文化局提報「新店區第一公墓古墓群登錄歷史建築保存案」，文化局依法已於今年3月2日暫定古蹟，並辦理市府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟暨文化景觀審議會專案小組會勘，16日提送市府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟暨文化景觀審議會，決定其文化資產價值及後續保存方式。