實用技能學程及建教合作班 今年8月起再免雜費

2018-05-16 21:57

〔記者林曉雲／台北報導〕就讀全國高級中等學校實用技能學程及建教合作班的學生，繼98學年全面實施「3年免學費」後，自107學年度第1學期（今年8月）起，教育部再實施「免雜費」政策，預計1年投入2億5000萬元補助約4萬8000多名學生。

國教署統計每學期每名學生應交的雜費金額，實用技能學程的公校為1390元到1490元，私校為3210元到3360元；建教合作班的公校為1000元到1120元，私校為2410元到2525元，免雜費後將可為家長及學生節省開支。

國教署組長韓春樹表示，實用技能學程及建教合作班的課程均以就業為導向，培育學生就業所需能力為目標，基於培育產業基層人才及照顧弱勢族群，106學年實用技能學程有3萬315人，建教合作班則有1萬8324人，自98學年度起，實用技能學程及建教合作班即全面實施「3年免學費」措施，以協助學生順利完成學業。

韓春樹說明，實用技能學程及建教合作班，係提供具技藝傾向且欲就業及經濟弱勢學生的適性入學管道，就學的目標很明確，即為就業做準備，教育部已從課程方面努力，以培養學生就業所需之能力。

建教合作班會安排學生到業界職場實習，學生可獲得生活津貼，並習得一技之長，因可減輕家庭經濟負擔，故吸引經濟弱勢學生就讀。而就讀實用技能學程學生，多屬於喜歡動手做，具技藝學習傾向者居多，也有許多學生來自經濟及文化弱勢家庭。

韓春樹表示，教育部將持續強化各校實用技能學程及建教合作班，與職場接軌及就業輔導，期使每位學生一畢業即能就業，培育產業發展所需之基層技術人力，發揮實用技能學程及建教合作班設立功能。