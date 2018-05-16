祕魯竟要唸ㄅ一ˋ魯！竹縣議員出題秒問 官員秒答GG了

新竹縣無黨籍議員邱振瑋總質詢列出10個中文字如何寫或如何讀，要縣府官員秒問秒答，藉此提醒教育處協助全縣家長如何面對教育部這樣的「文字獄」。（記者黃美珠攝）

2018-05-16 20:03

〔記者黃美珠／竹縣報導〕現在小學生學的中文字讀法，怎麼跟「五、六年級生」學的差那麼多？無黨籍新竹縣議員邱振瑋今天（16日）總質詢以「很有意思」做開場白，隨即拿著他準備的10道題目，逐一點名請列席縣府官員秒問秒答，進行他的「文字獄」質詢，結果除非有人事先「作弊」，偷查最新版讀音，不然幾乎無人可以過關，連教育處長劉明超也不例外，讓全場忍俊不住。

邱振瑋質疑，以前講的歌仔（ㄗㄞˇ）戲，現在要讀歌「子」戲。小時候學寫的嘴「唇」變成了嘴「脣」；擲骰（ㄕㄞˇ）子變成了擲「ㄊㄡˊ」子，哈（ㄏㄚ）吧狗變成了「ㄏㄚˇ」吧狗！

他很好奇，現在的小學教學課綱到底怎麼了？改變的重點和依據又在哪裏？是刻意去中國化？追隨中國化？還是從羅馬拼音而來？或是像法官一樣有個人的主觀意思？作為家長到底該怎麼因應教小朋友？

邱振瑋還忍不住開玩笑說，我們以前的祕（ㄇㄧˋ）魯」現在讀音要唸「ㄅ一ˋ」魯，是喝啤酒（BEER）喝太多了嗎？

教育處長劉明超說，他教自己的小孩時，也有這樣的困擾。不過，課綱只是規範老師的教學方式，邱振瑋所提的問題，是國家教育研究院重編國語辭典的部份，這是教育部委託相關大學的國語文學系一些教授收錄的。

根據他的了解，這樣的改變有古音、讀音之分，並把約定俗成的唸法、習慣用語也收錄進去，才會造成這樣的落差。這些專家學者其實是有相關研究來判斷到底應該怎麼唸的。

他也直言，學校老師都是依照前述教育部的規範來教學，因會牽涉到學生的成績評量和檢測，所以，學生會依照老師教學的正確性來做判斷，很自然的回家就會出現跟家長所讀、所唸的不同調。

劉明超承認，教育部這方面的改變，的確跟我們以前所學的不一樣，縣府教育處可以把教育部的「教育部重編國語辭典修訂本」的網址（http://dict.revised.moe.edu.tw/cbdic/ ）提供給家長參考。