高中試辦完全免試入學今放榜 總錄取率為88.6％

2018-05-16 11:52

〔記者林曉雲／台北報導〕107學年度試辦高級中等學校學習區完全免試入學，今天公告放榜結果，總錄取率為88.6％。

教育部國教署組長韓春樹表示，單點型學校有11校，區域型計有基隆區、南投一區、高市六區、屏東二區、台東區、連江縣及澎湖區等7區域38校，總計49所公私立學校參與，招生名額共6448個名額，報名學生總計有4822人，各校報名學生總計有4882人，錄取人數計有4237人，總錄取率為88.6％。

另，今年首度於仁愛高農採行單校多群科志願選填方式，今天辦理現場撕榜分發作業。相對於去年，招生名額增加，錄取率下降，韓春樹認為，因是參與學校增加之故。

韓春樹表示，為逐步實現12年國民基本教育「全面免試，就近入學」的目標及理想，教育部107學年度擴大試辦高級中等學校完全免試入學，除延續106學年度辦理的單點型態外，並擴大試辦區域型態完全免試入學。

學習區完全免試入學管道不採計國中教育會考成績，登記報名人數未達招生人數時，全部錄取；如報名人數大於各校核定招收學習區完全免試入學人數者，則參考各就學區免試入學作業要點超額比序項目及順序，經適當比序後錄取之；如比序後仍有同分者，則以增額錄取核定招生名額5％為原則。

韓春樹說明，學習區完全免試入學之招生缺額，可流用至現行就學區免試入學招生名額。參加完全免試入學學生雖不採計會考成績，惟國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，因此，完免入學學生與所有國中應屆畢業生一樣，都應該參加本週六日登場的國中教育會考。

教育部提醒錄取的學生，可在報到前善加利用學校網站之招生宣導專區查詢或到校實地參訪，方便學生對學校課程特色、未來進路有更進一步的認識，且於6月13日依簡章規定時間完成報到手續，以確保個人權益。教育部將視107學年度各單點及區域學校試辦情形，規劃於108學年度以後，逐步擴大辦理學習區完全免試入學。