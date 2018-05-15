白沙屯媽祖進香急行軍 醫師呼籲信眾：留意這三件事！

白沙屯媽祖進香，童綜合醫院醫護團隊全程守護。（記者張軒哲攝）

2018-05-15 16:31

〔記者張軒哲／台中報導〕白沙屯拱天宮媽姐徒步到北港朝天宮進香，預計16日深夜出發，進香隊伍必須在36小時內，從苗栗走到雲林北港，約200公里路，一個小時大概要走6公里，宛如「急行軍」！童綜合醫院第五度支援整個進香行程的醫療照護，醫師呼籲信眾，留意「天氣、心臟、腿力」。

進香活動期間，童綜合醫院出動一輛救護車跟隨隊伍，派3名護理人員與5名救護員輪班24小時待命，在童綜合醫院急診團隊後援下，全程提供專業照護。大甲永信藥品則提供3000份B群營養補充品及3000包防曬乳，置放於童綜合醫院隨行救護車上，免費提供給有需要的民眾使用，讓信眾能隨時補充體力，避免曬傷。

童綜合醫院急診部主任吳肇鑫提醒，這次進香路程就像急行軍，信眾要注意酷熱的天氣下，脫水、熱衰竭和熱中暑。戴上寬鬆的遮陽帽、隨時用毛巾擦乾汗水和搖扇子，來幫助散熱，除了水以外，鹽分也要適當補充，沒有糖尿病的人可在水壺中加一顆梅子。

有三高、抽菸、45歲以上信眾要隨時注意自己在持續快走時有無胸口悶痛、呼吸困難、冒冷汗，若有心肌缺氧的情況，要馬上找醫護人員協助送醫。

跟隨媽祖徒步進香，雙腿是重要的主角，每天出發前暖身運動、拉筋、按摩都不可少，可以減少小腿和足底肌肉過度負荷的抽筋現象。另外，腳底水泡傷害，不要自行用沒有消毒的剪刀或者是直接用手撕開，會因此造成細菌感染、甚至是蜂窩性組織炎，有糖尿病民眾更要小心！