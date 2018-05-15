醫界人生》熱血校護林沛錤 獲頒嘉市模範公務員

嘉義市長涂醒哲（左）在市務會議頒獎表揚林沛錤（右）獲選今年嘉市模範公務人員。（記者丁偉杰翻攝）

2018-05-15 15:44

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉市民族國小校護林沛錤去年6月趕上班時間在忠孝路冒雨救助車禍傷者，網友在臉書稱讚她是「最有愛心的美女護理師」，她獲頒今年護理師護士公會全國聯合會最高榮譽「護理之光」殊榮。

在林沛錤的指導下，民族國小曾榮獲全國潔牙競賽金、銀、銅牌獎項，助人熱忱及護理專業能力受肯定，獲選今年嘉市模範公務人員，15日接受市長涂醒哲在市務會議頒獎表揚，感謝她在工作崗位努力照顧孩子們健康。

民族國小校長查顯良在臉書發佈林沛錤獲獎消息，網友紛紛按讚，留言「民族之光、實至名歸」。

林沛錤服務公職護理師10年，歷經公立醫院、嘉市消防局119勤務中心及衛生所服務，曾在北興國中服務，接著到民族國小任職，她期許自己成為孩子們眼中愛心、耐心的「護士阿姨」。

查顯良說，為了讓孩子親近健康中心，林沛錤以HELLO KITTY為主題，巧思布置打造溫馨可愛的「HELLO KITTY健康中心」，讓孩子不再害怕到健康中心，下課時間更湧進許多孩子到健康中心看HELLO KITTY，健康中心成了孩子們另類的下課休閒談心的場所。

民族國小是嘉市口腔保健議題學校，林沛錤長期培訓潔牙隊員，推廣貝氏刷牙法，指導潔牙隊員參加潔牙競賽，曾帶領潔牙隊連續4年參加口腔保健潔牙競賽，皆奪得嘉市特優第一名，更連續三年榮獲全國潔牙競賽金、銀、銅牌優異成績。

除了學生之外，她也照顧全校教職員工健康，民族國小英語村外籍教師Aaron 在校外遭隱翅蟲螫傷，也是回到學校健康中心向她求助，同事說，從她身上看到了醫護人員的溫暖與愛心。