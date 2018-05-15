《謠言終結站》年紀大就高血壓？ 醫：錯誤說法

2018-05-15

記者林惠琴／台北報導

坊間流傳「年紀大，血壓本來就會偏高，沒什麼啦！」「血壓有點高但沒有不舒服，受不了再去看醫生好了！」「吃了高血壓藥後數值就正常了，應該可以不用再吃了吧！」「高血壓的藥每天都要吃，會傷腎啦！」但醫師表示，這些說法全部錯誤。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，不少民眾以為老化會使血壓升高，或是血壓升高但無不適症狀就放任不理，其實不論是老年人或年輕人，血壓均應維持在標準值內，萬一有超標情況，則要儘速就醫；且高血壓患者即使血壓恢復正常，仍不可自行停藥，要持續規律用藥，以免影響病況控制，甚至引發其他併發症。

中華民國醫師公會全聯會副秘書長張孟源也指出，有些民眾錯信服用降血壓藥會傷腎就避而不吃，反而延誤高血壓治療，強調真正會傷腎的是未經醫師處方濫用藥物、來路不明中草藥偏方，並不是醫師開立的降血壓藥。

無論老少 都須控制在標準值內

王宗道說明，近年來許多研究顯示，積極控制高血壓可降低腦中風發生率、減少27％總死亡率，尤其75歲以上、心血管疾病患者、慢性腎臟病患者等3大高危險族群，更應積極控制收縮壓在120毫米汞柱以下。

王宗道強調，要控制高血壓，可先養成定期量血壓的習慣，但要怎麼量血壓最準確？建議選擇安靜的空間，且標準化血壓測量設備在測量前休息5分鐘，然後測量3次、每次休息1分鐘，再將3次測量結果平均，就是最接近個人真實血壓的數值。

王宗道提醒，除了定期量血壓外，高血壓患者也要按時服藥，並且均衡飲食、規律運動，以利良好控制病況。