芭樂並非零負擔 過量反而不健康

2018-05-15

文／朱偉菁

芭樂由於甜度相較於其他水果來得不甜，因此非常多的人認為它吃起來比較低卡沒有負擔；部分糖尿病患認為芭樂糖分較低，甚至以為它有降血糖的功效，進而過量攝取，導致血糖控制不穩定。究竟芭樂有什麼特色呢？讓我們一起來了解芭樂。

芭樂在6大類食物中被歸類在水果類，除了一般的維生素、礦物質外，其中的維生素C、纖維質及多酚類等含量豐富。因為芭樂的多種好處，容易讓人混淆，認為好的食物或健康的食物就可以減重或對糖尿病人有好處，可幫助降血糖等。

400克芭樂 約八分滿白飯醣量

其實芭樂這些營養素多半跟減重和降血糖沒有直接性的關係。1顆約400g重的珍珠芭樂含醣分約43g（約170kcal），相當於一碗八分滿白飯的醣分，因此想減重或需要血糖控制的人，若過量攝取可能反而體重增加，或血糖控制不佳。

傳聞中可能有降血糖功效又跟芭樂相關的其實是芭樂葉。有研究表示，芭樂葉萃取物中的多酚類如檞皮素，可幫助血糖進入肝臟細胞利用，進而達到降血糖的功效。

目前芭樂葉以製成茶葉飲用居多，雖然研究顯示，芭樂葉可能有改善血糖的效果，但是並不能取代降血糖藥，因此提醒糖尿病患者仍需搭配藥物、飲食、運動及醫療人員指示才是控制血糖的最佳途徑。

◎一般芭樂和紅心芭樂差別？

紅心芭樂常給人熱量比較低，鐵質、鈣質含量較高的迷思。其實一般的芭樂和紅心芭樂在熱量、纖維質、鈣質、鐵質含量上沒有太大的差別，紅心芭樂較特別主要是β-胡蘿蔔素、茄紅素（1.35-3.55mg/100g）、一些多酚類會多於一般的芭樂，但是β-胡蘿蔔素、茄紅素等為脂溶性維生素，因此要經過油烹調吸收效果較佳，若直接食用紅心芭樂，對於脂溶性維生素攝取的效果，可能會打折扣。

（作者為林口長庚醫院營養治療科營養師）