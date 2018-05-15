糖尿病患者面臨壞死性筋膜炎 大部份及早治療不必截肢

2018-05-15 13:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕現在醫療技術進步，大部分的糖尿病患者面臨壞死性筋膜炎，絕大部分及早治療後，不必走上截肢這條不歸路！

患有糖尿病者，傷口不易癒合，一不小心，若不好好治療，就可能面臨截肢的命運，台中一名52歲樊女患有第二型糖尿病，有一次發生車禍，左腳傷口嚴重紅腫，感染潰爛、甚至有壞死現象，出現糖尿病足合併細菌感染壞死性筋膜炎，原先的醫院宣判她必須截肢，讓樊女相當害怕。

樊女轉而尋求其他醫療建議，來到烏日林新醫院外傷科求診，外傷科主任朱舜天發現樊女是壞死性筋膜炎，其病程進展快速一直持續往上延伸，倘若沒有及時治療，甚至有可能要切掉大腿及腹部，如果不幸引起組織感染，更會引起敗血症或器官衰竭導致死亡。

所幸樊女把握黃金時間就醫，朱舜天評估，還不用截肢，只須截掉已經壞死的左腳中指，並立刻安排做細菌分析確定致病菌種類，以及採取緊急外傷處理，進行初步的筋膜切開術及清創手術，先用電腦斷層確認膿瘍擴散的位置，盡量將膿瘍已經侵犯的地方切除到最大範圍。

院方陸續對樊女進行2次清創及分層植皮後讓傷口癒合，再加上樊女相當配合治療，治療一個多月後順利出院，術後恢復情形良好，現在已經可以自由走動，只須定期回診換藥、門診追蹤及控制血糖。

朱舜天表示，以往外傷處置中的傳統清創手術後，只能一直靠換藥，現在醫學進步可利用負壓傷口抽吸機，再搭配生長因子和幹細胞，治療期縮短且減少換藥疼痛，幫助傷口早點修復。

樊女表示，剛開始她以為腳已經保不住，後來決定配合醫師治療，慢慢恢復信心，感謝醫師，保住她的左腳。

壞死性筋膜炎是一種嚴重的細菌感染，依涉及不同的部位又可分為四肢、會陰、頭頸部感染，造成組織壞死，甚至會侵犯表皮神經，截肢率約有5成，致死率約有3成。

朱舜天強調，現在醫療技術進步，大部分的糖尿病患者面臨壞死性筋膜炎，絕大部分及早治療後，不必走上截肢這條不歸路！

他並提醒糖尿病患者，必須將血糖控制在合理範圍，避免造成併發症相關的危險因素，如果早期發現有手腳麻木、腫脹、疼痛，代表血管有硬化阻塞，可就醫檢查血管有無疏通，防止演變成糖尿病足跟壞死性筋膜炎。一般只要早期發現、早期診斷及配合治療，就能降低截肢之機率，提高存活率。