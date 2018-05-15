醫病》避免復發 心肌梗塞治療後需定期回診檢查

2018-05-15 14:08

〔記者歐素美／台中報導〕38歲賴姓男子因一天吸兩包菸，22歲就心肌梗塞昏迷，經被送往台中榮總醫院治療，醫師為其裝設支架後，幸運撿回一命，去年再度出現胸悶胸痛，賴男警覺自行到豐原醫院急診，結果，相同位置再度血管阻塞，豐原醫院心臟內科主任曹承榮採用塗藥氣球台為其治療，賴男驚覺兩次的救命恩人竟都是同一人，直呼「不可思議」，並從此戒菸。

豐原醫院舉辦「護心之道，從動次開始」講座，心臟內科主任曹承榮分享預防動脈硬化撇步，並教導病友透過簡單運動，讓心血管功能有助於得到適當的彈性恢復，減少血管硬化風險。

曹承榮指出，16年前，賴姓患者才22歲，剛退伍準備應徵工作，路上即因心肌梗塞、休克被送往台中榮總急診室搶救，經曹承榮為其裝設支架才救回一命。原來賴男在國中15歲時就染上吸菸惡習，每天要吸一包菸，當兵後菸癮更大，一天要吸兩包，致血管硬化引發心肌梗塞。

賴男後來因狀況好轉，未再到醫院定期檢查回診，曹承榮也轉到豐原醫院就任。不料，去年中，賴男因再度感到胸痛胸悶，懷疑心肌梗塞復發，趕緊自行到豐原醫院急診，經曹承榮檢查發現其同一血管再度發生動脈硬化，經採用塗藥氣球在容易硬化及狹窄的血管壁上塗藥治療，讓賴男再度恢復健康。

曹承榮表示，年紀大、家族病史、血壓高、血脂高、血糖高、少運動及錯誤的飲食與生活習慣是動脈硬化的七大危險因子。尤其，20歲後血管慢慢硬化，吸菸者風險比沒吸菸者更高，若沒有良好的運動、飲食及生活習慣，風險更會加倍。提醒民眾每週三次，每次適當運動30分鐘，以增加體耐力，有助於恢復心血管的彈性及功能，減少血管硬化風險。心肌梗塞患者就算治療後，仍需3個月到半年即回診檢查一次，以防萬一。