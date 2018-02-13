10年菸齡碰寒流 34歲貨車司機急性心肌梗塞險猝死

2018-02-13 14:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕 不要再吸菸，否則即使是年輕人，也會發生急性心肌梗塞！

台中一位34歲蔡姓貨車司機，平時菸抽得兇，菸齡已有10年，高血壓也未妥善控制，平時從未有不舒服的情形，覺得身強力壯。

近日台灣碰上入冬最強寒流，蔡男在行駛快速道路時，出現劇烈胸痛、呼吸急促症狀，嚇得他趕緊駛下交流道就醫掛急診，經診斷發現兩條冠狀動脈嚴重阻塞，所幸置放塗藥支架後幸運挽回一命，他有感而發說，「這次一定戒菸。」

蔡男因工作關係，需長時間在高速公路上奔馳，為了提神，養成每天抽兩包菸的習慣，菸齡將近10年，加上本身患有高血壓，本來就是心血管疾病的高危險群，但他認為自己還年輕，加上平時身體無任何異狀，因此並未依照醫囑按時服藥。

日前他開車經過亞大醫院旁的74號快速道路，突然感到胸悶、呼吸急促及冒冷汗等症狀，雖然還能勉強控制方向盤，但他直覺身體出了大問題，於是緊急轉下最近的霧峰交流道，直奔亞大醫院急診室就醫。

亞大醫院心導管室主任黃國書表示，根據冠狀動脈血管攝影顯示，患者的3條冠狀動脈中，有兩條已經嚴重狹窄，導致急性心肌梗塞，經醫療團隊評估，建議執行支架置放術，總算在鬼門關前搶回一命，並囑咐患者出院後務必戒菸，並嚴格配合藥物治療和追蹤，術後第一次回診，患者心臟收縮功能已與正常人無異。

現今多數年輕人仗勢過去身體並無大礙，就算早期有些不舒服的表現，也容易忽視，因而錯失最佳搶救時機，黃國書表示，事實上，青壯年男性為心肌梗塞的高危險群，若加上有三高、冠心病家族史，或長期吸菸者，更要防範心肌梗塞的突擊。

黃國書指出，根據亞大醫院創院以來的統計，執行1000多例心導管及心臟手術，其中約有2成的比例為急性心肌梗塞，顯示急性心肌梗塞的發病率有年輕化的趨勢。

根據統計資料顯示，65歲下族群佔了約近一半比例的急性心肌梗塞就診，且45歲以下族群更佔當中的1成，顯示急性心肌梗塞不再是老年人的專利，青壯年人也是高風險族群。

黃國書提醒，成年人，尤其是有三高問題的民眾，一旦出現持續胸痛、胸悶、冒冷汗等症狀，一定要提高警覺；加上近期天氣寒冷，血管容易收縮，加上血液濃稠度增加，就易增加心肌梗塞的風險，平時可藉由多運動、戒菸、少油少鹽調整生活習慣，才能避免陷入心肌梗塞危機。