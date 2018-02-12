醫病》孕婦不再怕怕 新藥大幅降低B肝垂直感染

2018-02-12 21:33

〔記者王捷／台南報導〕根據統計約40到50%的B型肝炎，是經由母親垂直或水平感染傳給嬰兒，讓不少孕婦擔心，台南市郭綜合醫院婦產部主任李耀泰說，除了可以剖腹生產、懷孕中注射B型肝炎免疫球蛋白之外，今年2、3月準備上路的口服用藥，可以大幅降低垂直感染，孕婦在第三孕期開始服用B型肝炎抗病毒藥物，傳染給新生兒的機率將從10%減少至1%。

台灣20多年前，新生兒實施免疫球蛋白和B型肝炎疫苗注射，對B型肝炎帶原母親所產下的嬰兒，在出生第1天先注射B型肝炎免疫球蛋白0.5cc，並在出生第1天、第1個月、第6個月時各注射B型肝炎疫苗1cc，如今B型肝炎患者減少許多。

但李耀泰依據文獻報告發現，10%的嬰兒可能在子宮內已垂直傳染B型肝炎病毒，因此對有高危險因子的婦女，在懷孕前或懷孕中，便要考慮接受治療。

除了剖腹生產，降低B型肝炎垂直感染的比率外，懷孕中孕婦可注射B型肝炎免疫球蛋白（HBIG），B型肝炎免疫球蛋白是由健康民眾經注射B型肝炎病毒疫苗後，再由血漿中提煉出來，內含B型肝炎表面抗體（HBsAb），會減少孕婦體內B型肝炎病毒的含量，減少HBV的複製，並使胎兒有被動免疫的能力。

除此之外，避免垂直感染的口服藥如干能安（lamivudine）每天100毫克、喜必福（telbivudine）每天300毫克或惠立妥（tenofovir）每天300毫克，能有效減少母親B型肝炎的病毒量，預計自今年2或3月上路，健保署將給付B型肝炎帶原、e抗原陽性的孕婦，自懷孕第28週起至產後4週使用1種抗病毒藥物。