年關壓力大 慎防引爆心肌梗塞

2018-02-02

記者林惠琴／台北報導

年關將近，又到了猛拚業績的時刻，但醫師提醒，除了天氣寒冷外，工作壓力也可能會增加血管收縮風險，提高心肌梗塞、腦中風發生率，因此要注意適時調適、放鬆心情。

竹科新貴即時搶救 幸無大礙

新竹馬偕醫院心臟內科主治醫師林柏霖表示，近期心血管疾病患者約較夏季增加5成，這兩天已陸續收治2-3名年僅40至45歲的竹科工程師，因為出現胸悶、胸痛趕緊檢查，發現原來是心肌梗塞，所幸經治療已無大礙。

林柏霖指出，需日夜輪班的工程師，通常壓力較大，可能使自律神經亢進，出現如同因為低溫會發生的血管收縮情形，恐造成體內的脂肪斑塊破裂、阻塞血流，進而導致心肌梗塞、腦中風。

林柏霖也說明，處於工作壓力的人，或許會因為沒有時間運動，久而久之日益肥胖，較無法排除體內的壞膽固醇，引發血液中膽固醇異常的風險通常偏高，也就增加心肌梗塞、腦中風的機會。曾有國外研究發現，週一上班日發生心肌梗塞的比例較高，超過4成患者與心理壓力相關。

林柏霖強調，民眾必須學會調適壓力、放鬆心情，並控制好血脂，若本身是罹患有心血管慢性疾病的高風險族群，低密度膽固醇至少要控制在70至100mg/dL為宜，注意飲食保持均衡，可以瘦肉取代肥肉，但不能不攝取蛋白質，同時養成運動習慣。

此外，現在治療糖尿病、高膽固醇的新藥，也已兼具能夠預防心肌梗塞、腦中風效用。

林柏霖建議，患有糖尿病或高血壓、有抽菸習慣，或是家族有人40、50歲就發生心肌梗塞、腦中風的族群，男性45歲以上、女性55歲以上應該定期接受抽血、心電圖檢查，以利早期發現異狀、早期治療。