日抽2包菸 34歲急性心肌梗塞

2018-02-14

記者蘇金鳳／台中報導

急性心肌梗塞有年輕化的現象！

34歲的蔡姓貨車司機，菸齡10年，每天吸2包菸，明知有高血壓也未妥善控制。日前行駛快速道路時，突然劇烈胸痛、呼吸急促，趕緊掛急診。經診斷發現2條冠狀動脈嚴重阻塞，所幸置放塗藥支架後幸運挽回一命，他說：「這次一定戒菸。」

急救置放支架 救回一命

蔡男一直認為自己還年輕，且平日身體無任何異狀，未依照醫囑服用降血壓藥。直到日前開車經過亞大醫院旁的74號快速道路，突然感到胸悶、呼吸急促及冒冷汗等症狀，幸好還能勉強控制方向盤，緊急轉入最近的霧峰交流道，直奔亞大醫院急診室就醫。

亞大醫院心導管室主任黃國書說，根據冠狀動脈血管攝影顯示，患者的3條冠狀動脈中，有2條已經嚴重狹窄，導致急性心肌梗塞，於是為他進行支架置放術，成功搶回他的性命。

黃國書表示，青壯年男性為心肌梗塞的高危險群，若加上有「三高」（高血壓、高血糖及高血脂）、冠心病家族史，或長期吸菸者，更要防範心肌梗塞的突襲。

黃國書指出，根據亞大醫院創院以來的統計，已執行1000多例心導管及心臟手術中，約有2成的比例為急性心肌梗塞，且急性心肌梗塞的發病率有年輕化的趨勢。

根據統計資料顯示，65歲以下族群佔了約近一半比例的急性心肌梗塞就診，且45歲以下族群更佔當中的1成，顯示急性心肌梗塞不再是老年人的專利，青壯年人也是高風險族群。

黃國書表示，民眾一旦出現持續胸痛、胸悶、冒冷汗等症狀，就一定要提高警覺；尤其近期天氣寒冷，血管容易收縮、血液濃稠度增加，更增加心肌梗塞的風險。

平時可藉由多運動、戒菸、少油少鹽調整生活習慣，才能避免陷入心肌梗塞危機。