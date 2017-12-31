《健康書摘》吃飽別馬上運動 護心有訣竅

2017-12-31

記者羅碧／台北報導

心肌梗塞可說是最沉默且隱形的殺手！據估計，台灣每年約有2-3萬人罹患心肌梗塞，其中約有2000-3000人死亡，近半數死於發病1小時內；即使存活，也因心肌受損太嚴重，而有後遺症，若能熟知預防及辨別心肌梗塞的症狀，有助於減少悲劇的發生。

台北市立聯合醫院心臟內科主治醫師江碩儒指出，心血管治療日新月異，治療的藥物和器材不斷進步，除了醫師不斷更新知識，也希望社會大眾了解目前最新的心血管治療方式。

在他的新書《心肌梗塞》中，除了如何辨識心肌梗塞發作時的症狀，還包括有哪些治療選擇，以及日常生活中的護心、救心方法。心臟病患一定要知道的日常飲食禁忌與絕對禁止的壞習慣，也介紹了有益心臟健康的運動及保健操，例如擴胸運動等。

江碩儒表示，心肌梗塞是供應心肌的血管阻塞，導致心肌的血流減少而缺氧，以致心臟細胞受傷。多數人會感到前胸悶痛、喘、壓迫感，身體左側包括左手臂、左手肘、左肩疼痛，還有下巴、脖子痛；清晨是較常發生心肌梗塞的時刻，患者會感到焦慮、臉色蒼白、血壓降低、心跳過慢等。若感覺胸口不適，一定要立即就醫。

值得注意的是，如果本身是糖尿病患、高血脂、肥胖、吸菸、有心血管疾病家族史者、痛風、洗腎等情形者，也較一般人容易發生心肌梗塞。若有前述疾病或病史者一定要配合醫囑治療，控制好病情。

江碩儒提醒，心臟病是非常嚴重的一種疾病，如果不小心照護心臟健康，可能會有猝死的危機。心臟病患除了不能吃過於刺激的食物（例如辣椒、胡椒等辛辣調味料），也要少吃高脂肪、高膽固醇和太鹹的食物，適當攝取維生素及足夠的膳食纖維可護心。此外，適量的運動也很重要。

值得注意的是，雖然有氧運動可預防心臟病，但是已知有心律不整及其他心血管疾病患者，則建議做「等張有氧運動」，例如：走路、慢跑、騎自行車、游泳等，可以強化心臟，降低心臟病發作，但是最好從少量、短時間做起，也不要在剛吃飽或是洗完熱水澡後馬上運動，應該先休息2小時左右再進行。若運動中發生胸悶或是呼吸困難，要立即停止並且儘速就醫。