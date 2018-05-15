才剛過生日... 499之亂第一線員工累翻昏倒

張男14日在上班時暈倒。（圖擷取自靠北電信業奧客臉書）

2018-05-15 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕499之亂讓各家電信業的第一線人員累翻，屏東縣枋寮鄉神腦門市的張姓員工張（40歲）11日才因加班無法回家過生日登上媒體版面，14日晚間就傳出連日操勞昏倒的消息，所幸張男目前已經清醒，有網友將張男昏倒的照片PO上臉書，直呼「看了好難過」。

張男11日因加班無法回家過生日，妻子和2名兒子貼心地到門市替他慶生，還分送蛋糕給現場等待的顧客，場面相當溫馨，也因此登上媒體版面。

不過臉書專頁《靠北電信業奧客》14日晚間有網友PO出一張照片，可見1名神腦人員倒在地上，一旁還有救護人員，該名網友表示：「真的發生事情了！拜託拜託大家照顧好自己啦，看了好難過。」為神腦員工叫屈。

《蘋果日報》報導，該名昏倒的員工就是那位張男，所幸張男送醫後緊急轉送高雄長庚治療，目前已經清醒，他也在臉書和親友報平安，表示今天中午後就會出院回家休養。

張男雖然沒有超時工作，但屏東縣勞工處稽查後發現，神腦枋寮店有另外1名員工工作超時長達13小時，已違反勞基法，屏東還有3處宏華員工上班16.5小時，枋寮中華電信有2名員工上班13小時，將各開罰2萬到100萬元。

神腦國際枋寮服務中心賴姓主任表示，門市營業時間為早上8點到下午5點半，週六另有營業時間，週日休息，張男平常健康狀況良好， 張男11日因人潮多，加班到晚上9點，14日約在下午下班時刻暈倒，並沒有超時。

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