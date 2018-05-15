國際家庭日促平權 526華山園遊會相見

2018-05-15 12:51

〔記者黃建豪／台北報導〕5月15日被聯合國訂為國際家庭日，今年又逢台灣釋字第748號婚姻平權案釋憲週年，當初聲請釋憲的台北市政府與婚姻平權大平台，將聯合舉辦國際家庭日系列活動，今天上午先邀請多組同志、普通、單親、新移民家庭分享家庭心路歷程，提倡多元家庭包容概念，並預定於5月26日在華山文創園區舉辦集人權、文創攤位、表演於一身的草地園遊會，邀請所有民眾同歡。

台北市民政局副局長吳坤宏指出，聯合國自1989年制定國際家庭日，這19年以來同志婚姻平權依然無法得到落實，必須透過法制化，才能讓婚姻平權完全受到保證，而台北市在2015年7月提出釋憲後，去年5月釋字第748號解釋，也肯定了同志有婚姻權利，這是重大突破。

婚姻平權大平台總召集人呂欣潔也說，不只同志家庭、還有單親、移民、重組等不同型態的家庭，在台灣很少人會仔細去台灣，讓大家看見多元家庭的形式，而國際家庭日，就是要創造多元接納的環境。

而國際家庭日系列活動，明天起將分別於5月16日、23日與29日各有3場文化講座，5月25日有一場國際修法論壇，邀請全球首位提出婚姻平權法案的荷蘭議員、推動法國婚姻平權的法國議員等人到場，而活動重頭戲，則是5月26日在華山大草原舉辦的草地園遊會。

呂欣潔指出，5月26日下午2時至5時的園遊會，因為是親子性質，將邀請海苔哥哥、檸檬哥哥到場帶動跳，還有金曲最佳編曲人獎得主盧凱彤、創造才子阿超進行舞台表演，並有46個環保、文創、手作與性別攤位，在活動現場蒐集到9個獨角獸象徵，能換限量300份的獨角獸野餐墊。