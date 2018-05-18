天天吃好料》台中和心茶寮 彷彿置身京都

京都舞姬糰子是招牌商品。（記者張菁雅攝）

2018-05-18 09:11

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣人愛日本美食，而在熱鬧的台中逢甲商圈內，有一間充滿日本風情的「和心茶寮」，店內商品無論是傳統抹茶、蕨餅、糰子，到洋式的抹茶聖代、煎餅等食材，甚至是擺設，一律由日本空運來台，連老闆、店長都是日本人，走進「和心茶寮」，彷彿置身京都。

店長田島彩美表示，這家店是3個日本人開的，老闆在台北、台中、台南尋找適合開店的地點，他們覺得台中人喜歡吃美食，且台中道地的日式咖啡店沒有那麼多，因此第一家店選擇設在台中，招牌是京都舞姬糰子，以日本米製成的糰子，搭配12種餡料，餡料是豆沙加上抹茶、艾草、櫻花、紀州梅、紫地瓜、彈珠汽水等，相當特別，一般人熟悉的醬油糰子、黃豆粉糰子在其他地方都吃得到，舞姬糰子只在核心茶寮。

吃點心要喝茶，「和心茶寮」的茶葉是老闆自家和茶園所生產，店內除了抹茶，還有日本綠茶、煎茶、焙茶、和紅茶可選擇，田島彩美特別推薦和紅茶，她說，和紅茶就是日本的紅茶，因為氣候的關係，味道沒有那麼苦，喝起來有點甜甜的，所以喝和紅茶不必加糖及鮮奶，就很好喝。

另外，「和心茶寮」獨家設計的「和果子珠寶箱」，內含抹茶布丁與水果、招牌三色花見糰子、蕨餅與抹茶蛋糕，並放入日本新年才能享用的到的南瓜金時果子，3層的精緻珠寶盒，堆疊傳統日式美食，打開每一層都是驚喜，也讓消費者一次吃遍京都風味。

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