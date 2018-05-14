頭份中華路30年違建 端午節後拆除 十月道路完工

頭份市中華路靠近顯會路段，路旁十二筆國有地遭違建戶長期佔用。（記者鄭名翔攝）

2018-05-14 18:16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中華路北上自強路與顯會路口12筆國有土地，遭違建店面佔用道路逾30年，嚴重影響交通動線及安全。苗栗縣政府日前已發函要求各違建戶自行拆除，今也與公路總局到場劃記界線並逐戶說明，預計端午節後、6月底前拆除違建，10月完成增設車道及人行道工程。

中華路銜接顯會路及中山高速公路路段為頭份市區南來北往重要幹道，目前劃有雙向4線道，長約300公尺。去年底由立法委員徐志榮國會辦公室召開協調會，協議由公路總局苗栗工務段增設汽車道及人行道，苗栗縣政府工商處則配合拆除路邊違建。

目前公路總局已完成道路設計規劃，擬將北上路段向外拓寬3至12公尺，增設一車道及人行步道。但附近店家擔心，未來道路施工恐致交通陷入黑暗期，不但人車出入困難，生意恐也大受影響。

公路總局工務段表示，已設法趕工提前至十月完工，盼能降低施工影響。而苗縣府工商發展處日前已發函通知違建戶自行拆除，並配合公路總局施工期程，提前3天進行違建破壞拆除。今早也與公路總局、地政、各管線主管單位到場會勘，逐戶說明道路界線，呼籲違建戶盡早安排拆除作業。