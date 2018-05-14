民雄森林公園出現10幼犬 將追罰棄養者

民雄森林公園有10隻疑遭棄養的幼犬盤據花瓣平台，散步民眾見犬隻吠叫、排泄物臭氣沖天，紛避而遠之。（記者曾迺強攝）

2018-05-14 16:32

〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣民雄森林公園有10隻疑遭棄養的幼犬盤據花瓣平台，散步民眾見犬隻吠叫、排泄物臭氣沖天，紛避而遠之；嘉縣家畜疾病防治所動物保護課長張安吉受訪強調，對於棄養行為，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，飼主切勿以身試法。

張安吉說，昨接獲民眾通報民雄森林公園內有10隻犬隻疑似被棄養，派員到場發現都是出生約半年的幼犬，依行政院農委會「零撲殺政策」及精準捕捉、收容總量管制措施，只收容咬人追車的兇猛犬隻至嘉縣流浪動物中途之家（民雄動物收容所），不送交幼犬，會循線追查，對棄養者開罰。

民眾昨天到民雄森林公園散步，在南側的花瓣平台看到10隻幼犬，懷疑牠們遭飼主棄養，遇有陌生人靠近就會吠叫；幼犬群旁有2個臉盆，分別盛放白飯與清水，白飯已被幼犬吃到盆底朝天，讓人看得十分不捨。

中正大學寶貝生命社長王莉淇說，民眾若餵養流浪犬，可能吸引其他地方流浪犬來覓食，流浪犬問題恐更嚴重，呼籲勿餵食；民雄鄉公所主任秘書李國祥說，會派員清潔犬隻週邊環境，也希望飼主尊重生命，不要棄養。