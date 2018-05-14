民視與TBC爭議露曙光？ NCC：雙方應持續協商

民視新聞台被TBC下架風波露曙光，民視今聲明不追究，NCC要求TBC即刻復播，但TBC堅持要有民視正式臨時授權或確保不會有違法問題，再行復播。目前南桃園地區仍看不到民視新聞台。（記者李容萍攝）

2018-05-14 14:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕民視新聞台被TBC（台灣寬頻通訊）下架事件爭議多日，露出一線曙光，國家通訊傳播委員會（NCC）今表示，雙方先前存在對著作權授權文字理解落差，民視已表明不追究，NCC除要求TBC復播，也命雙方持續協商授權事宜。

爭議起於民視去年底將「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」與系統台以包裹方式授權，並要求定頻，但有的系統業者無法接受定頻，有的系統業者又只想單買新聞台，雙方沒有共識及互信，後續產生TBC下架危機，有影響收視戶權益疑慮，NCC也介入關心。

事件歷經多日發酵，NCC發布訊息指出，關於民視與TBC授權爭議，前因雙方對著作權授權文字理解落差，導致TBC暫時停播民視新聞台。NCC說，今天民視已經有最新聲明，表明不追究TBC系統播出民視新聞台之著作權責任。

NCC並說，已將此聲明轉知TBC，並且命TBC即刻復播民視新聞台；同時，也命雙方應持續積極協商正式授權事宜，以維護消費者權益。

TBC則表示，目前尚未收到NCC公文，會視公文內容要求再做處理，但也強調，希望民視提供正式的臨時授權，或者必須確保TBC不會有違法問題，就會進行播出。