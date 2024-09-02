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高雄公車式小黃再增大社線較偏遠區 助長輩就醫採買

公車式小黃再增大社線較偏遠區，自9月2日上線助長輩就醫、採買。（交通局提供）

公車式小黃再增大社線較偏遠區，自9月2日上線助長輩就醫、採買。（交通局提供）

2024/09/02 12:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕公車式小黃再增加大社區載送較偏遠居民，彌補公共運輸服務不足情形，今（2）日正式上線營運，交通局統計公車式小黃（T801）自2014年營運以來，服務已達34個行政區，總計49條路線，每月服務人數將超過1萬6000人次。

由於原高雄縣轄境的大社區域地處偏僻，公車運輸較少且路線無法滿足地方搭乘需求，在地民眾多次反映部分地區公共運輸服務不足情形，交通局與大社區公所，多次與里民溝通了解需求後，規劃公車式小黃（T801）大社線，自今（2）日營運。

公車式小黃大社線由陽光大地社區開出，行經大社果菜市場、大社區公所、楠梓火車站、建仁醫院至捷運都會公園站，平常日7時至17時提供服務，9月2日正式上線營運。

交通局表示為因應各行政區需求，高市首創公車式小黃服務，先接替公車行駛部分班次、末端路線，以及營運效率較不佳的地區，也會新闢路線服務人口密度較低的地區，在替代公車補足服務缺口的同時，進一步降低政府補貼款的支出，受益的民眾主要以就醫、採買的長輩居多。

交通局提醒，公車式小黃以計程車服務，車身並標示有該路線之編號及名稱，不是以一般公車車輛行駛，若要搭乘一樣要在站牌處等候，並配合時刻表，看到車輛應該招手提醒司機停車，搭乘方式與公車相同。

公車式小黃再增大社線較偏遠區，自9月2日上線助長輩就醫、採買，可在站牌等車招手上車。（交通局提供）

公車式小黃再增大社線較偏遠區，自9月2日上線助長輩就醫、採買，可在站牌等車招手上車。（交通局提供）

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