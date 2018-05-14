跨越萬里的母親節卡片 寄養媽媽感動哭了！

跨越萬里的母親節卡片，讓寄養媽媽感動哭了！去年底出養到美國的三歲榮榮，奇蹟與同母異父也出養到美國的哥哥傑傑在美國團圓，美國新家庭寄來兩兄弟的團圓照及印有榮榮小手的卡片，讓台灣的寄養媽媽落淚了。（記者洪美秀翻攝）

2018-05-14 00:04

［記者洪美秀／新竹報導］這是一份跨越萬里、也最難忘的母親節禮物！本報去年底獨家報導，去年耶誕節前夕，新竹市政府與忠義基金會攜手，促成3歲小男孩榮榮與親生哥哥傑傑在美國奇蹟重逢，榮榮與寄養媽媽臨別前一句揪心的「媽媽我會想你」，感動許人，時隔近半年，在母親節前，一張來自榮榮新家庭的卡片，讓寄養媽媽藍媽媽激動地掉下眼淚，知道榮榮被好好照顧，是藍媽媽今年最棒的母親節禮物。

「榮榮過得非常好，他適應得很好，也和哥哥相處融洽。他是我們的摯愛與喜悅。謝謝妳把他養得真好！」這封來自3歲榮榮出養家庭寄來的卡片，讓寄養家庭藍媽媽又欣慰又想念，想起過去陪伴榮榮的快樂時光。

藍媽媽說，去年耶誕節前夕，榮榮在離別前說「媽媽我會想妳」，兩人之後就分離，市府社會處社工近半年來透過書信與榮榮出養家庭和忠義基金會了解榮榮在美國的生活，雖然知道榮榮是到愛他的家庭，但偶爾仍會擔心榮榮在異國的適應狀況，如今收到卡片且看到榮榮與哥哥幸福開心的合照，她知道榮榮被照顧得非常好。

這是一場「幸福的接力賽」，新竹市長林智堅得知榮榮的新家庭也寄了感謝卡回台灣，想到去年耶誕節前夕以「市長爸爸」身分送走榮榮，心情激動不已，尤其是榮榮和哥哥傑傑過得很幸福，他這個「市長爸爸」也開心感動，感謝完成幸福接力的社工、忠義基金會及台美兩地的媽媽，給榮榮「超越母愛的愛」，用愛改變孩子生命。

市府社會處表示，去年出養到美國的3歲榮榮和哥哥傑傑，是同母異父的兄弟，兩兄弟先後與父母流浪街頭，這5年，社會處社工李思穎、喬羽華及林宜萱接力努力，克服與原生家庭溝通、站上法庭爭取孩子監護權等困難，終於讓這對出養兄弟在美國奇蹟團圓。

相隔不到半年，擔任這場幸福接力賽「最後一棒」的社工林宜萱，一直都與基金會和出養家庭保持不算頻煩繁的接洽，深怕打擾到榮榮和傑傑的新家庭生活，透過文件與電子郵件的往返，得知兩兄弟在美國過得很好，尤其是美國新家庭寄回給寄養媽媽的卡片，讓寄養媽媽感動不已。

社會處社工指出，榮榮到美國後很快跟親生哥哥打成一片，雖然一開始語言不太適應，但收養父母用心陪伴，並邀請社區華人協助翻譯，共同幫助榮榮適應新環境，收養父母經常帶兄弟兩人從事戶外活動，榮榮在收養家庭很自在與安全，是「擁有來自全世界的愛」，被台美兩地家庭、社工和媽媽們愛著的幸福孩子。

而特別的是，傑傑與榮榮在台灣還有一位同母異父的6歲姐妹小花，也是隨父母流落街頭到3歲，瘦到不成人形更不太會說話，後來由寄養媽媽照顧，如今也將出養到美國，雖不是與榮榮和傑傑同個出養家庭，社會處社工也繼續努力，希望促成小花與在美國的同母異父兄弟相聚，讓這分親情跨越萬里再延續。