高雄「打狗山漫談」 邀民眾品味壽山豐富文史

台灣打狗金比羅神社明信片。（記者王榮祥翻攝）

2018-05-12 16:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市都發局今在登山35哈瑪星再生基地舉辦「打狗山漫談」活動，邀請高師大副教授李文環，透過口述、圖像及老照片展示，帶領聽眾回訪歷史記憶的壽山場景，深入品味壽山因應城市發展變遷的萬種風情。

都發局表示，高雄擁有台灣最早的都會自然公園，古稱打狗山，又有打鼓山、鼓山、柴山、埋金山或麒麟山等名稱，直到日治時期改稱高雄山、壽山而廣為人知，細究多變的古地名，反映出潛藏於內的豐富人文歷史底蘊，

「打狗山漫談」演講活動是高市府都發局針對打狗山演進歷史及遺跡，所進行的系統性研究調查初步成果，由成大與高師大共組團隊，蒐羅相關珍貴歷史照片，並查考壽山空間歷史變遷脈絡，目的是將壽山豐富人文歷史與生態資源完整重現，也是市府獲文化部補助「興濱計畫、哈瑪星港濱街町再生」，以「山、港、鐵、町」四大主軸所展開的哈瑪星歷史場域再現的重點項目。

高師大老師李文環說起壽山的故事，最早可追溯至17世紀的打狗嶼，直到日治時期，將打狗山規劃為哈瑪星、鹽埕埔街區民眾休閒遊憩及神衹崇拜的神聖場域，逐漸轉變為現在的壽山國家自然公園，隨著一張張彌足珍貴的老照片，一段又一段的壽山故事也鮮活了起來，參與民眾也能一睹掩藏在歷史中，那些從來未曾見過的壽山面容。

都發局指出，委託成大與高師大團隊所進行的打狗山歷史調查研究，將以專書呈現珍貴史料與研究成果，預計在年底出版，屆時會以新書發表方式與市民分享，歡迎民眾持續關注與參與。