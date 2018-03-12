《幸福路上》東京動畫節奪獎 六年級導演詮釋那個年代

《幸福路上》帶領觀眾穿梭台灣80年代至今的各種時代記憶。（傳影互動提供）

2018-03-12 20:10

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕台灣動畫電影「幸福路上」，12日在日本奪下東京國際動畫節的最佳長片。「幸福路上」不但是一部台灣製作的動畫，故事內容承載台灣五、六年級生的共同記憶，成為首部拿下媲美「動畫奧斯卡」的東京國際動畫節大獎，對於台灣動畫創作者是一項很大的鼓舞。

「幸福路上」的導演宋欣穎是一位出生在1970年代的六年級女生，大學念政治、畢業後當記者，後來赴日、美留學專攻電影。「幸福路上」原本只是宋欣穎創作一部動畫短片，由於在2013台北電影節獲得最佳動畫電影獎，宋欣穎決定以短片為雛形改寫成約2小時的動畫長片，後來長片企畫案獲得金馬創投百萬首獎，同年也拿到文化部國產電影片劇本開發補助。另外，桂綸鎂、陳博正、廖慧珍和魏德聖等人也情義相挺為本片配音，片尾主題曲由蔡依林主唱。

「幸福路上」的女主角林淑琪的角色設定和故事時代背景，都與宋欣穎的經歷重現，也是台灣五、六年級的共同記憶。宋欣穎曾在接受本報專訪時表示，小琪的故事來自她與同世代的生命記憶，當初的「偉人」不再是「偉人」，被禁止說的台語變成主流語言，小琪一生不停與「奇妙」的歷史瞬間碰撞，宋欣穎覺得只有動畫才能表現出那種魔幻寫實的氛圍。

「幸福路上」長片今年一月在台上映，文化部長鄭麗君觀賞之後，曾在臉書發表感想表示，電影播完後，大家並沒有急著離座，「每個人似乎都跌進了闊別已久的過去，在內心裡尋找著屬於自己卻被日常遺忘的林淑琪」，鄭麗君讚美這是一部令人感動且能緊緊抓住人心的動畫。

這次入圍東京國際動畫節的長片，除了宋欣穎的「幸福路上」，還有中國導演劉健的「大世界」（Have a nice day）、俄羅斯導演丹尼斯．契爾諾夫（Denis Chernov ）的「Kikoriki:Deja Vu」及捷克導演賈琳娜米克麗諾娃（Galina Miklinova）的「奇怪的襪子精靈」。

東京國際動畫節評選結果在12日下午公布，「幸福路上」獲最佳長片，「大世界」獲優秀長片，最佳短片為法國的「負空間」（Negative space）這部短片曾獲奧斯卡提名，優秀短片由比利時的「凱薩琳」（Catherine）拿下。