週五鋒面到全台變天 水利署：4月底前不會二階限水

中央氣象局預估，晴朗溫暖的好天氣還剩3天，週五鋒面通過及東北季風增強，全台將變天，各地都有機會發生較大雨勢。（資料照）

2018-03-12 19:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕好天氣還剩3天！中央氣象局預報員張承傳表示，本週四之前全台各地都是多雲到晴的好天氣，僅東部有零星降雨；各地白天都有23度以上高溫，南部則上看30度。氣象局預估，週五鋒面通過及東北季風增強，全台變天，各地都有較大雨勢發生機率。水利署表示，由於春季帶來零星降雨，苗栗地區仍維持一階限水，目標是全台4月底前都不會進入二階限水。

預報員張承傳表示，明天各地還是以晴到多雲的天氣為主，白天甚至感受上會有點熱的感覺，除了桃竹苗地區高溫約23、24度，其他各地都有26、27度，南部更有機會上看30度。不過，氣象局提醒，受輻射冷卻效應影響，清晨中部以北感受會稍涼，低溫僅13、14度，其他地區約16到18度，日夜溫差大，提醒民眾注意保暖。

週四、週五鋒面接近並通過台灣，氣象局預估，西半部、東北部將轉為短暫陣雨或雷雨的天氣，花東地區為局部短暫陣雨，各地都有較大雨勢發生可能。週五鋒面通過後，緊接著東北季風增強，北台灣白天高溫將下滑5度左右，僅剩22度，中南部影響不大，高溫僅略降2到3度，感受上會比較舒適。

據經濟部水利署評估，目前台南仍維持水情吃緊的綠燈，苗栗維持一階限水的黃燈。氣象局表示，週五鋒面通過全台都會感受到明顯雨勢，也可望為苗栗地區帶來降雨。

水利署副署長王藝峰表示，針對苗栗地區水情，由於春季開始有零星降雨，目前永和山水庫蓄水率已達92%，但明德水庫只有53.5%，接下來除透過永和山水庫來支援，也會在該地區辦理休耕，目標是四月底前全台都不會進入二階限水。

預報員張承傳說，這波東北季風預計將影響到週六，週日及下週一各地降雨就會開始趨緩，回到多雲到晴的天氣，北部高溫將回升到24度，中南部約28到31度。另外，受鋒面影響，除了週六，明起到下週一西半部及金馬地區容易受到濃霧及低雲影響能見度，提醒往返民眾要多加小心。