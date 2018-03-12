眾多原因「盼留最美回憶」 台南這家老牌餐廳決歇業

台南市區老牌的大使東興海鮮餐廳決定歇業了。（記者王俊忠攝）

2018-03-12 17:33

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南市區餐廳界算老字號的「大使東興」海鮮餐廳，在東區東興路開業26年，服務過不少政商名流，業者考量近年來房租太高、加上一例一休等因素決定歇業。「大使」負責人徐德懷表示，這幾年速食文化，使得年輕人不再喜歡上館子，中餐彷彿跟老年人畫上等號，因此決定休息，想保留最美好的回憶。

大使東興海鮮餐廳是很多台南人的回憶，外觀西班牙風格的獨棟洋房，結合西餐、日式料理與中食，70年代在台南的工商界極為活耀，服務過連戰、馬英九與陳水扁等人，並因地點鄰近成功大學，是成大教師們喜愛的用餐地點，也招待過5位諾貝爾獎學者，包括最近剛出爐的物理獎得主基普索恩教授，餐廳以當地食材調理的菜色，也被成大教授們戲稱為「諾貝爾餐」。

「大使」老闆徐德懷表示，會決定歇業的原因很多，去年值景氣不佳，加上政府一例一休改革，不論餐廳如何調整，人力不足依舊是問題，此外食材價格高漲，加上難以吸引年輕客群，很多常客10年前訂一桌菜5000元，如今還希望用同樣價格訂和10年前一樣的菜色，餐廳實在吃不消。

徐老闆表示，他人生大半輩子與大使這個名字連結，記得李安的父親李昇生前也是店裡常客，李前校長最愛吃廚師燒的獅子頭，李昇最後一次生日宴也是大使操辦，有這些回憶就足夠了，如今喜歡上館子吃中餐的消費者多年紀偏高，雖然「大使」這塊招牌走入歷史，目前有一家姊妹餐廳「雨荷舞水」開在成大商場內，未來會轉型做年輕人喜愛的餐飲型態，縱然自己已67歲，仍希望繼續在餐飲業奮戰，很感謝大家這段期間的關心。