仁里山區吉野櫻盛開 后里賞櫻新秘境

后里區仁里山區橘祥合院吉野櫻盛開。（記者張軒哲攝）

2018-03-10 16:12

〔記者張軒哲／台中報導〕春天賞櫻到后里！近日正值賞櫻旺季，后里區繼泰安派出所與崴立櫻花公園之外，位於仁里里山區橘祥合院逾50株吉野櫻盛開，淡粉色花海在山坡綿延，連立委洪慈庸趁跑行程空檔慕名賞花，成為后里賞櫻秘境。

近期全民瘋賞櫻，后里區是花卉故鄉，近年成為知名賞花勝地，后里泰安櫻花季逐漸進入尾聲，位於中科后里園區的崴立櫻花公園、國道泰安服務區也是繁櫻綻放，讓民眾不用遠赴武陵山區，在平地也能盡情賞櫻。

目前花期較晚吉野櫻進入盛開期，地處后里區仁里里山區的橘祥合院7年前植下的櫻花樹逐漸抽長，近期繁櫻盛開，浪漫滿分。園主廖家壕說，七年前在山坡跟園區植滿約50株櫻花樹，是吉野櫻品種。

廣福社區發展協會總幹事王文斌表示，橘祥合院免費開放參觀，是后里賞櫻秘境，常帶外地朋友參觀，洪慈庸與后里區代理區長張大春也前往賞櫻，不斷用手機拍照，直呼真漂亮。

洪慈庸說，身旁常有朋友去日本賞櫻，但賞櫻不用遠赴日本，在后里就可以賞花，目前橘祥合院進入盛開期，是賞花好去處。