卡在授權！忍痛銷毀史努比 桃園燈節其餘燈組移置佈展

各種史努比的造型花燈深受大小朋友喜愛，但因史努比為國際商標，授權合約展出期限僅至燈節結束為止，只能將史努比及其家族相關燈組進行銷毀處理。（記者魏瑾筠攝）

2018-03-07 17:29

［記者魏瑾筠／桃園報導］為期12天的桃園燈節上週日結束，據桃園市觀光旅遊局統計，4個燈區總共吸引120萬參觀人次、吸金3.6億元，而讓大小朋友都喜愛的史努比花燈也引起許多粉絲關切，不少人好奇燈節結束後這些可愛的史努比將何去何從？桃園市觀旅局長楊勝評表示，史努比的展出授權僅至燈節結束為止，怕民眾誤以為可將撤除的史努比燈組帶回收藏而觸法，已請廠商於撤場時同步銷毀，其餘無授權燈組則由相關公所進行後續典藏及佈展作業。

楊勝評解釋，史努比為國際商標，此屆授權合約展出期限僅至3月4日燈節結束為止，如欲續展，還須至少耗時1至2週的時間重新向美國總公司洽談，且需再次支付相關權利金，除經費支付外，協商時間部份也將不及配合活動續展。

楊勝評指出，無授權燈組如桃園主燈區「活力桃園」、龜山燈區「星心相映」、「星旺迎春」及「科技新星」燈組規劃由龜山區公所典藏，後續放置地點除了「活力桃園」正研議中，其餘三燈組預計分別放置在大華里內公園、迴龍里兒二公園及大湖紀念公園。

楊勝評表示，蘆竹燈區「千塘樂悠遊」燈組，將由風景區管理處典藏，預計放置於角板山生態池、水汴頭燈區「愛的禮物」燈組由楊梅區公所典藏，預計放置在楊梅火車站，「夢幻奇緣」燈組則由風景區管理處典藏，後續放置地點研議中。