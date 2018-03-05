疫病》「小紅帽」到豐原醫院 教洗手防腸病毒

豐原醫院與中臺科技大學兒童教育暨事業經營系，在醫院大廳舉辦「產學合作宣導短劇」畢業成果發表。（記者張軒哲攝）

2018-03-05 16:38

〔記者張軒哲／台中報導〕每年4月到9月為腸病毒主要流行期，今日上午豐原醫院與中臺科技大學兒童教育暨事業經營系在醫院大廳舉辦「產學合作宣導短劇」畢業成果發表，由學生改編小紅帽奇遇記，在劇中教小朋友正確洗手5步驟以預防腸病毒，灌輸孩子洗手的重要性，寓教於樂。

豐原醫院小兒科主任馬志豪表示，台灣氣候溫暖潮濕，適合腸病毒生存，每年以4到9月為主要流行期，其實全年都有腸病毒感染個案，尤其現處於小朋友開學季，腸病毒的傳染力又特別強，並非是幼兒或學童的專利，大人也會得腸病毒，只是大多症狀比較輕微，與一般感冒不易區分。

學生表演小紅帽奇遇記，灌輸小朋友預防腸病毒的重要關鍵，除了要在吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後等5個時機洗手外，也應落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟。

馬志豪指出，腸病毒主要透過糞口、飛沫或接觸傳染，最有效的預防方法就是做好手部清潔衛生與咳嗽禮節，如有發現家中幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速到醫院就醫。