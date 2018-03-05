專櫃求才沒勞健保還跩 台南市勞工局火速約談老闆

2018-03-05 18:55

首次上稿 18:28

更新時間 18:55

〔記者王俊忠／台南報導〕有網友PO文到臉書社群《台南諸事會社》指有人想應徵台南市東區1家大型百貨公司的專櫃櫃員工作，勞方以LINE與資方聯絡，詢問有無勞健保福利？沒想到資方一句「沒有勞健保」，在勞方說要「考慮一下」時，資方更說「我必須摒除你了」，讓勞方不示弱回說「沒有勞健保不合乎勞基法規定」。台南市勞工局今天火速約談，業者馬上搭高鐵南下說明，但櫃位由他人承攬，將再要求實際雇主出面。

這名網友說：「我代po，所謂的『幸福台南』，爛資方就讓他請不到人，『資工局』，想惡化勞動市場，大家就繼續寵壞這些老闆。」PO文網友貼出LINE勞、資對話截圖說，有人想應徵櫃姐工作，資方開出的條件包括「日薪1300元，30-45歲，每週進貨2次要夠體力，若單日業績達1萬5千元，可以抽佣2%」。

應徵勞方詢問「公司福利呢？勞健保呢？」資方回覆「無勞健保及6%退休金，還要繼續嗎？」勞方回說要考慮一下，資方再回「妳可以考慮，但我必須摒除妳了」，勞方不示弱地也回「沒有勞健保不合乎勞基法規定」。

另有一人也想應徵、問休假及一個月上班時間？同一名資方回「休假5-8天，也可以不休，單人櫃、當然都是ALL班，不然咧？還要繼續談嗎？」求職勞方說：「因為我不清楚啊，問清楚不是負責任的態度嗎？」

有其他網友怒批「違法了，還那麼嗆！」、「去勞工局檢舉啦」、「一天1300元，從開門站到關門，時薪才100出頭？」網友還把矛頭轉向台南市勞工局，質疑執法態度消極，「奢望他們會把關勞檢，我想我們是過度期待了」。

勞工局立即派員瞭解得知此案是設籍新北市締鴻公司的臨時櫃位，將於今年4月正式設櫃在這家百貨公司，初步研判無提繳勞工退休金及未投保勞工保險，涉違反勞工退休金條例與勞工保險條例，未辦理健保事項涉違反全民健康保險法規定，另年齡限制涉違反就業服務法；至於是否違反加班費或超時工作規定，需俟查閱出勤紀錄與工資明細後才能釐清。

勞工局說，締鴻公司蔡老闆於今上午11時接獲該局通知後，為說明有關情形，專程搭高鐵南下，在下午4時抵達該局接受就業服務法、勞動基準法訪談事宜。蔡老闆提出承攬契約說明該櫃經營事項已由他人承攬，另通知實際雇主於3月7日帶管理資料到局受檢。

勞工局強調，會依後續法定程序辦理，涉勞健保與勞工退休金提繳事項函轉勞健保局辦理；就業服務法的年齡歧視、勞基法工資工時勞動條件，將由該局持續辦理，以維護勞工權益。