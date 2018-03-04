摸黑越界到彭佳嶼捕魚 中國籍漁船栽在海巡隊手裡

2018-03-04 17:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕中國籍漁船「琼昌漁20322」號見近兩天海象好轉，趁著凌晨天黑之際，越界進入我國彭佳嶼海域捕撈高經濟價值魚類，而且使用雙拖方式作業，在雙層網網孔捕撈下，大小魚通通入網，行徑惡劣。基隆、澳底海巡隊今（4）日凌晨2時46分發現該漁船後，立刻登船，將「琼昌漁20322」號押回台灣，訊後依照兩岸人民關係條例第32條第1項開罰。

基隆海巡隊執行「護永專案-區域聯防」專案時，發現「琼昌漁20322」號在彭佳嶼西北22.7浬處作業，即刻向前追捕，中國籍漁船因來不及收網，被漁網拖慢速度，只好乖乖束手就擒。海巡人員登艇檢查，發現船上共有40噸魚貨，其中2噸還在網上，越界捕魚罪證明確，將船上8人帶回偵訊。

48歲鄭姓船長宣稱，2月24日從中國福建省苔菉港出港，不知道我國的法律規定才會誤闖捕魚，才剛下網就被逮，下次不敢再來。

基隆海巡隊則依兩岸人民關係條例第32條第1項，將船長送辦，最高可處罰240萬元罰款，且船上的漁網、漁具也將沒入，並切割破壞起網設備。

基隆海巡隊長陳志偉表示，執行「護永專案」及「海洋保育執法擴大掃蕩專案」專案成效顯著，也證明政府維護海洋資源與護漁之決心，如果民眾有發現中國籍漁船越界捕魚及其他違規事項，請撥打118或透過漁業電台向海巡隊反映，會立刻前往執法。

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