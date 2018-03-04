百人「女聲同騎」倡婦權及福利 慶祝國際婦女節

屏東百名女性朋友同騎40K，慶祝國際婦女節。 （記者邱芷柔攝）

2018-03-04 16:48

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國際婦女節前夕，屏東縣政府舉辦「女聲同騎」活動，今天集結100多位女性朋友，從屏東火車站騎自行車前往竹田驛站，往返達40公里，縣長潘孟安特別帶領副縣長吳麗雪，以及社會處、城鄉發展處等縣府女性主管響應，提倡婦女權益和福利。

縣府社會處指出，這次的女聲同騎活動吸引眾多姐妹攜家帶眷共襄盛舉，由屏東火車站沿經單車鐵道、單車國道，以及忠義祠、竹田驛站等客家庄園風光，往返達40公里，希望透過活動讓女人們放下壓力，享受樂活。

縣長潘孟安表示，屏東長期為兩性平等努力，縣府超過三分之一位女性主管是全國首善，為了打造女性友善環境，縣府也藉由全方位服務，包括提高符合規定的男女公廁比例、輔導休閒農場增設友善哺集乳室，並設立家庭福利中心、家暴守護站等，保障婦女權益和提高婦女福利。

副縣長吳麗雪也表示，為了降低婦女照顧壓力、增進婦女就業，縣府除了提供0至2歲托育補助9萬6千元，在就業方面也開設照服托育人員、新住民解說員訓練、新住民農業專班，並開辦了女性夢想館，鼓勵婦女參與公共事務提供女性展演舞台，目前屏東縣演藝廳亮點節目更有超過半數的女性表演者，希望透過活動，鼓勵更多屏東女性跳脫傳統框架與性別侷限勇敢追夢。