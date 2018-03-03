板橋凱撒飯店送愛 贊助家扶兒童一年份午餐

2018-03-03 15:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕飯店自助餐要價不斐，對弱勢孩童是遙不可及的夢想。位於新板特區的凱撒大飯店即日起展開為期1年的贊助方案，每個月邀請新北市家扶中心10位兒童用餐，並學習西餐禮儀，幫助孩子圓夢，拓展視野。

新北市家扶中心扶幼主委陳雪鳳表示，20多年前開始擔任家扶認養人，她與當時的認養兒童見面時，得知孩子們竟不知道什麼是麥當勞、牛排及義大利麵，感到十分心疼。今年她四處拜訪友好企業，連結相關資源，希望企業發揮愛心，贊助公益餐宴。

板橋凱撒大飯店接獲消息後，不假思索答應，承諾從今年3月份起，每個月提供10位名額給弱勢兒童享用西餐，飯店也教導孩子們西餐文化，學習餐桌禮儀，告訴孩子們珍惜得來不易的餐點。

板橋凱撒大飯店副總裁武祥生表示，過去在其他飯店服務時，也曾招待家扶兒童享用餐點；副總經理白清芬從小家境清寒，她說，能理解弱勢兒童的困境，她鼓勵孩子們力爭上游。孩子們看到豐盛的餐點都忍不住驚呼：「哇！看起來好好吃！」

就讀國小六年級的阿玄與小五的阿凌兩姊妹，從小由祖父母撫養長大，家中收入依靠社福補助，民生用品多為善心捐贈，外出用餐對他們而言是奢侈想法。阿玄、阿凌今天參加活動，看到上百種美食一字排開，驚呼連連，直說：「好像在做夢一樣！」