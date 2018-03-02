被北農休市打趴！ 農民罵翻：高麗菜每公斤剩2元還無處賣

春節前雲林高麗菜每公斤17元，今天只剩2塊還求售無門，讓農民心在淌血。（記者廖淑玲攝）

2018-03-02 18:33

〔記者廖淑玲／雲林報導〕農作物成長沒有例假日，結果市場要休市，農民有菜無處賣，瞬間被打趴！

台北農產公司果菜拍賣市場近日來頻頻休市，產地蔬菜沒市場可賣，甚至爆量淪為殘貨，價格崩盤，全國產地農民手忙腳亂，各鄉鎮農會共同運銷作業大受衝擊，包括土庫農會等連續採收型作物大量成為殘貨，農會人員說，春節前雲林高麗菜每公斤17元，今天只剩2塊，該誰負責？

北農緊接春節過後有2次連續休市3天，中華民國農會總幹事張永成今天（2日）以「匪夷所思」形容，痛罵台北市政府和農委會「外行領導內行」，才會出現數十年來前所未有的亂象，連帶影響全國各地市場交易秩序，要求政府檢討負責，並賠償農民損失。

土庫農會總幹事黃萬聰說，錯誤的政策比貪污還可怕，依往年慣例，春節後的拍賣價格本來就不會很好，農民也不敢太期待，可是北農春節過後第一個星期連休市3天，第二個星期又要連休市3天，叫農民如何出貨？又要出給誰？只能眼睜睜看著拍賣價被打趴，看著農民血本無歸，農會心疼全力協助搶運北上，但到市場又被打回票，更多擺在田間出不了貨，完全幫不上忙。

黃萬聰今天也怒斥人謀不臧，市場休市，人放假休息，農作物成長沒有例假，農民有菜卻沒市場可賣，菜在田裡多放一天就老化，甚至沒有辦法賣，何況這麼短的時間內，市場竟頻頻休市，完全未顧及農民生計，他質問農政單位，沒菜時，政府喜歡高喊「捉菜蟲」，如今有菜沒地方賣，又該如何解決？

土庫王姓農民無奈地說，春節以來天暖花開，蔬菜急速成長大爆量，竟碰上消費市場連續休市，被掐住咽喉的農民只能任人宰割，欲哭無淚。