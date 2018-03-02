台南裝飾品不只「紅綠燈」 這個美得亂亂來…

台南裝飾品不是只有「紅綠燈」，還有盛開的黃花風鈴木。（記者洪瑞琴攝）

2018-03-02 18:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕網友點名台南市容交通亂，諷刺「紅綠燈只是裝飾品」，不過，最近林森路周邊的黃花風鈴木「大爆開」，花兒飄飄紛飛，美景浪漫吸睛，不少網友PO臉書報花況，分享說，「這才是台南市容啊！真正亂亂來的」、「台南裝飾品不是只有紅綠燈」！

每年常來拍花景的盧先生說，黃花風鈴木大約3月初盛開，「這時正是時候」，但是以往在3月10日左右盛開，現在就綻放滿枝頭，花況變化很快，雖然沒像前幾年有一次行道樹與公園內同時綻放盛景，但今年依然美景不減。

林森路沿路黃澄澄，點綴藍天，搭配綠挺挺高大椰樹很耀眼；人行道花謝花落鋪滿地，也是美不勝收，吸引不少民眾來拍照，機車騎士也隨手拿出手機自拍，紛傳花訊喜事，開心說：「若有人求婚，就嫁了！」

家住附近的作家陳秀琍對黃花風鈴木情有獨鍾，她說，「每天出門就看到，看了你20幾年」，台南過完年氣溫偏暖，今年花開速度出乎預料的快，黃花風鈴木一連兩年開得亂七八糟，今年花況應該不錯。

台南市林森路—帶黃花風鈴木正盛開，形成串串花朵紛飛的美麗街景。（記者洪瑞琴攝）

花現台南！林森路—帶黃花風鈴木正盛開。（記者洪瑞琴攝）

台南市林森路—帶黃花風鈴木盛開，成了金黃色大道。（記者洪瑞琴攝）

林森路沿路黃澄澄，點綴藍天，搭配綠挺挺高大椰樹很耀眼。（記者洪瑞琴攝）

人行道花謝花落鋪滿地，也是美不勝收。（記者洪瑞琴攝）