平溪三麗鷗明星天燈現身 民眾搶拍萌警犬

警犬可愛模樣融化眾人。（記者林欣漢攝）

2018-03-02 16:19

〔記者林欣漢／新北報導〕邁入第20年的平溪天燈節，今年與台灣三麗鷗合作，打造12呎三麗鷗明星主燈，上頭有Hello Kitty、布丁狗、大耳狗、帕恰狗四位三麗鷗明星，下午主燈現身，民眾直呼「卡哇伊」；另一焦點是新北市警犬隊的「福星」、「多多」等警犬們，超萌模樣融化眾人合照搶拍。

晚上天燈節預計施放8波天燈，每波有150盞，今年搶得天燈施放券頭香的民眾是來自日本的君口小姐，君口說，這是第3次來平溪遊玩，上午6點就來現場排隊，能夠搶到頭香非常開心。

警犬福星、多多萌樣融化眾人。（記者林欣漢攝）

新北市警犬隊也參與平溪天燈節盛舉。（記者林欣漢攝）

狗年新北市警犬隊也參與平溪天燈節盛舉，可愛模樣融化眾人。（記者林欣漢攝）

今年搶得天燈施放券頭香的民眾是來自日本的君口小姐。（新北市觀光旅遊局提供）

12呎三麗鷗明星主燈，上頭有Hello Kitty、布丁狗、大耳狗、帕恰狗四位三麗鷗明星，下午主燈現身，民眾直呼「卡哇伊」。（記者林欣漢攝）

天燈裡藏有狗年意象，令人驚喜。（記者林欣漢攝）