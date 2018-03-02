平溪三麗鷗明星天燈現身 民眾搶拍萌警犬

2018-03-02 16:19
警犬可愛模樣融化眾人。（記者林欣漢攝）
〔記者林欣漢／新北報導〕邁入第20年的平溪天燈節，今年與台灣三麗鷗合作，打造12呎三麗鷗明星主燈，上頭有Hello Kitty、布丁狗、大耳狗、帕恰狗四位三麗鷗明星，下午主燈現身，民眾直呼「卡哇伊」；另一焦點是新北市警犬隊的「福星」、「多多」等警犬們，超萌模樣融化眾人合照搶拍。
晚上天燈節預計施放8波天燈，每波有150盞，今年搶得天燈施放券頭香的民眾是來自日本的君口小姐，君口說，這是第3次來平溪遊玩，上午6點就來現場排隊，能夠搶到頭香非常開心。
警犬福星、多多萌樣融化眾人。（記者林欣漢攝）
新北市警犬隊也參與平溪天燈節盛舉。（記者林欣漢攝）
狗年新北市警犬隊也參與平溪天燈節盛舉，可愛模樣融化眾人。（記者林欣漢攝）
今年搶得天燈施放券頭香的民眾是來自日本的君口小姐。（新北市觀光旅遊局提供）
12呎三麗鷗明星主燈，上頭有Hello Kitty、布丁狗、大耳狗、帕恰狗四位三麗鷗明星，下午主燈現身，民眾直呼「卡哇伊」。（記者林欣漢攝）
天燈裡藏有狗年意象，令人驚喜。（記者林欣漢攝）
晚間將施放的12呎三麗鷗明星主燈。（記者林欣漢攝）