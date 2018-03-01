醫病》腰酸背痛半年 元凶竟是13公分肝腫瘤

不菸不酒不熬夜的婦人，因腰酸背痛意外檢查出13公分肝腫瘤，回院向治療醫師表示感謝。（記者蘇孟娟攝）

2018-03-01 16:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名62歲不菸不酒且作息正常的婦人，半年前不明原因腰酸背痛，原不以為意，直到出現血尿，才赴腎臟科檢查，意外檢查到左肝竟長有13公分大的腫瘤，經台中榮總以腹腔鏡手術後，復原良好，婦人直呼真幸運。

婦人雖曾擔任10餘年的看護工作，但10年前就已退休，退休後生活多早起運動，之後就到廟裡當志工，作息正常且吃得簡單，更不菸不酒。

半年前婦人開始出後腰酸背痛，雖感覺比已往愛睡覺，原未特別注意，只覺可能是「老人症頭」，直到一天出現血尿，以為是腎臟問題，趕緊到醫院看腎臟科，結果除檢查出右腎有7公分大的水泡外，更嚴重的是左肝竟長了顆13公分的大腫瘤，讓婦人不知所措。

台中榮總一般外科主治醫師羅少喬經評估後，結合碘氰綠（ICG）螢光成系統進行腹腔鏡開刀，切除二分之一的左肝及腫瘤，讓婦人免於傳統開腹手術有大型傷口，復原期長且術後又要接受硬脊椎注射止痛，復腔鏡僅在腹部開3個約1公分大小傷口，婦人2月初接受開刀，住院5天後即出院，未來只要持續追蹤即可。

羅少喬指出，以ICG顯影技術輔助腹腔鏡切除肝腫瘤，可透過ICG顯影定位腫瘤位置，不但表淺初期肝腫瘤一覽無遺，也能掌握腫瘤深度邊界，保留足夠剩餘肝臟組織，降低復發的可能性。

婦人今天開心向醫師道謝，直說，生活正常的她從沒想過會跟肝癌連結，意外因腰痛發現肝癌的她，直呼自己幸運，也說有神明保祐，更以過來人經驗籲民眾有不舒服不要自己當醫師，到醫院檢查最保險。

醫師使用以ICG顯影技術輔助腹腔鏡，切除13公分肝腫瘤。（記者蘇孟娟攝）

婦人接受腹腔鏡手術切除13公分肝腫瘤，傷口小，復原快。（記者蘇孟娟攝）