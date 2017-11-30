醫病》腰椎滑脫腳麻痛 脊椎微創手術幫大忙

2017-11-30 13:35

〔記者王錦義／花蓮報導〕62歲的高女士因生活及工作環境中長期不良姿勢，經常密集性搬運重物，腰酸背痛的狀況起初輕微，後來麻痛加劇，一路從臀部延伸到大腿外側甚至到腳背處，也無法久坐，這樣的症狀長達10多年。尤其是近一年來，高女士不僅無法正常走路，甚至出現大小便失禁狀況，在花蓮慈濟醫院神經外科醫師吳聖文建議下，進行「經皮微創骨釘腰椎減壓融合術」，隔天即可下床，縮短復原時間。

「每走一小段路，不到30公尺必須坐下或者蹲下休息一會兒，才能繼續前行，這種痛真的不是人過的日子！」高女士說，這種不良於行的狀況困擾她很久，不僅無法坐或站太久，雙腳痠麻、刺痛感一來，就像是腳穿上厚襪子一樣，幾乎沒有感覺，有次出門鞋子掉了竟然也沒感覺。

「就是擔心脊椎手術後可能會癱瘓，拖累家人，所以就這樣一忍就是十多年。」遲遲不願接受手術治療的高女士，開始到處尋求食療偏方、推拿整脊等，沒想到越顯惡化，檢查後才知道問題出在腰椎第三、四節有椎間盤突出、滑脫、還合併嚴重椎管狹窄，由於神經缺損症狀嚴重，此時除了開刀減壓神經並固定外別無他法。

「神經受壓迫，腳麻痛是警訊。」吳聖文說，在診間經常可看到很多老人家，隨著年紀老化、工作搬重物磨損、運動傷害或車禍意外等原因，導致脊椎關節退化形成骨刺，加上脊椎韌帶肥厚增生甚至鬆脫，以及椎間盤磨損突出破裂等，造成椎管狹窄滑脫合併神經壓迫，進而導致下肢出現疼痛麻的症狀。尤其像高女士的狀況，不僅神經壓迫嚴重，還出現少見的大小便失禁，讓她幾乎每晚不得安眠，折磨到久病厭世想要輕生。

從影像學檢查發現，高女士的神經壓迫情況很嚴重，細細的神經柱就像被掐住一樣，加上高女士的腎功能差，幾乎只剩下健康人的10分之1左右時，更增加了手術的困難度。吳聖文說，脊椎微創手術的優點就是傷口小失血量少，不必破壞大量的肌肉和骨頭，在特殊工具和高倍率顯微鏡的幫助下，一樣可以做到神經完全減壓的效果，並儘量保有脊椎本身的骨性結構，最後再透過幾個一公分的小傷口將骨釘置入和固定，達成最後的融合過程。

經過吳聖文詳細的解說，讓高女士不再對脊椎手術充滿恐懼，決定接受治療。術後第二天，高女士明顯感覺下肢的痠、麻、痛不見了，甚至可以下床練習走路。高女士高興的說，沒想到術後恢復狀況竟然這麼好，折磨了多年的下肢疼痛也得到改善。勤勞復健的高女士，在術後三個月，每天已經可以健走4公里，甚至走得比先生還快。

隨著醫療進步，目前脊椎手術已從傳統大傷口進化為小傷口的微創手術，但因技術難度較高，需有經驗的醫師來執行。高女士症狀的個案在臨床上並不少見，吳聖文也提醒民眾，如果發現有下背部痠痛合併下肢麻痛，甚至有走不遠的情況，可能有「椎管狹窄」的情形，造成坐骨神經壓迫，此時需要找專業的醫師諮詢診斷並治療，千萬不可以亂服成藥，以免延誤病情。