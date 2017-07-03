《愛肝加油站》超音波發現肝腫瘤 需以不同影像確認性質

2017-07-03

文／許金川

Q：我的父親最近身體檢查發現有一顆肝腫瘤，大約2.5公分。兩年前體檢並沒有看見這顆腫瘤，醫師幫我們轉診到大醫院，醫師看了之後也無法判斷腫瘤是良性或惡性，於是幫我們排了腹部電腦斷層檢查，可是聽說電腦斷層檢查對身體不好，請問一定要做嗎？

A：臨床上很多的肝腫瘤都是做超音波時，無意間發現的，主要是因為肝臟內部沒有痛覺神經，因此，很難靠自身感覺出肝臟有沒有問題。您的父親過去檢查肝臟並未看到異狀，今年卻看到一顆2.5公分的腫瘤，此情況一定要到肝膽科追蹤，確認腫瘤的性質。

不過有時候在一開始很難明確區分，因此，醫師通常會視情況安排電腦斷層或核磁共振檢查加以確診。

電腦斷層是利用多重X光穿透人體後，再經由電腦運算，呈現人體內組織的各斷層面。

針對肝腫瘤的病患，檢查時通常需從血管注射顯影劑，以更清楚了解組織器官的血流灌注，明確分析腫瘤的特性。目前電腦斷層算是相當普遍且方便的檢查，不過，缺點就是有輻射的風險。

若腎功能不好或對顯影劑有過敏的患者，就不適合做電腦斷層了。

如果醫師認為有需要做電腦斷層，且本身腎功能也正常，對顯影劑無過敏病史，最好還是要配合檢查。假如真的擔心會對顯影劑過敏，或是顧慮電腦斷層的輻射線，核磁共振檢查也是另一項選擇，雖然核磁共振也需要施打顯影劑，但其顯影劑不同，且是利用磁場的原理形成影像，因此無輻射的問題。

總之，若超音波檢查發現肝腫瘤，但腫瘤的性質不明確，還是需要用不同的影像檢查加以確診，以免延誤了腫瘤的診斷與治療。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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