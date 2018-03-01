拍出台中之美 電影「殺手不笨」9成場景來台拍攝

2018-03-01 16:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕新加坡國寶級導演梁志強新作「殺手不笨」，今天宣布在台灣拍攝，全片90%在台中取景，希望更多人看見台中之美。市府新聞局表示，台中市近年積極推動影視發展，更產出「紅衣小女孩2」、「大佛普拉斯」等優質影片。

新加坡知名電影「小孩不笨」、「錢不夠用」導演梁志強，今天召開記者會宣布電影「殺手不笨」將開拍，男、女主角元介、安心亞、辛龍及新加坡演員Apple、Gadrick出席，市府新聞局副局長吳超男等人也受邀站台，期望台星影視交流愉快，並預祝拍攝圓滿順利。

梁志強說，這是他第一部和台灣電影公司聯合製作的作品，感謝台中市政府及台中市影視發展基金會等大力協助，象徵台灣、新加坡影視文化交流更上一層樓，影片中也邀請許多台灣耳熟能詳的演員加入，希望激發新的創作動能。

他又說，電影「錢不夠用2」在萬代福戲院老闆黃炳熙的支持下，放映至今超過8年，非常感謝台中觀眾的支持，因此他第一次來台灣拍片，非選台中不可，盼更靠近台中市民，透過在地的生活取材增添親切感。

新聞局說，「殺手不笨」描述「虎頭蜂」和「馬克」這兩位殺手，他們決定執行最後一個任務後逃離組織，輾轉來到台中，巧遇天兵老同學傻豹、被通緝的菲律賓毒梟女兒Talia與其友人Ira，當他們碰上最美通緝犯，還有一位為愛走天涯的傻子，一段刺激的冒險旅程將在台灣上演。

新聞局指出，「殺手不笨」全片90%在台中取景，場景包括藍色公路、大肚市場、高美溼地等，希望讓更多人看見台中之美，預計3月14日在台中開鏡、4月底殺青。

新聞局表示，近年台中市協拍數量持續成長，搭配每年2梯次的影視輔導金，以及住宿、影視活動補助等多元政策，已逐漸建立業界口碑；而市府積極推動影視發展，國內首座公辦民營的專業片廠中台灣影視基地將在今年中完工，歡迎國內外劇組來台中拍片。