靜宜學生走訪台中舊城 書寫街友困境

2018-02-27 17:02

〔記者張軒哲／台中報導〕靜宜學生走出去，台中特色文化帶出來！靜宜大學透過「深化閱讀書寫課程暨多元敘事跨域精進試辦計畫成果展」，呈現不同科系、年級學生的「報導文學」及「城市意象與行銷企劃」創意巧思。有學生以「人生好難」為題報導社會底層人物的境遇，實際走訪中區以輔助街友、弱勢族群為宗旨的社會企業「角落微光」，從中瞭解刊物販售、培訓街友擔任導覽工作，及社會企業現況與困境等。

靜宜大學創新推動「閱讀與書寫」課程，成為教育部推動「閱讀與書寫」創新的全國典範。蓋夏圖書館館長暨閱讀書寫創意研發中心主任陳明柔表示，透過閱讀與書寫及多元敘事跨域對話的創新課程，讓學生以獨特方式呈現「報導文學與數位傳播」、「城市意象與行銷企劃」、「網路服務與創新設計」等學習成果，不僅學以致用，並深化專業知能融入敘事與表述力、利他精神的實踐、議題綜整能力、及學用合一實踐力與精進跨領域整合等核心知能。

學生關懷社會底層弱勢民眾，訪問街友的困境，報導中也提醒政府與大眾，台中火車站附近還有未被關心的街友、弱勢群體；也有學生結合作家張文環與呂赫若的文學作品設計餐點，將文學涵義融入主題料理菜色，讓民眾體驗餐點巧思，用不同角度感受文學，展現「舌尖上的台中！」。

負責報導文學的台文系四年級鄭絜予說，每種文化都需被了解，90年代亞洲金融風暴，許多店家因高額店租紛紛倒閉，曾繁榮的刺青店也逐漸消失。不少人對「刺青」有次文化及厭惡的刻板印象，但採訪過程中，發現有遠從全台各地前來刺青的顧客，也有新生代刺青店進駐。

學生研發以導航旅遊地圖，深入介紹東區、中區、西區的文化、文學、文創等40個景點，推出「旅Ba─傾聽•小城絮語」APP與網站，讓民眾以景點故事規劃旅遊行程，詢問度極高。