爸爸夜市賣泡芙 技職女生努力學烘焙：要變成吳寶春！

新北市長朱立倫今天接見全國高職技藝競賽112名獲獎學生，並與其中5位金手獎得主座談。（記者陳心瑜攝）

2018-02-26 16:49

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長朱立倫今天接見「全國高級中等學校技藝競賽」112名獲獎學生，並與其中5位金手獎得主座談，技優學生除了帶著實作作品展示，烘焙職種的學生唐家玲更為活動設計生乳捲餐盒，和在場師生分享好手藝。教育局表示，42位金手獎得主將將獲得到澳洲、德國和日本進修3至5天的機會，最高全額補助，鼓勵學生走向世界。

朱立倫今天邀請新北112位獲獎學生，也邀明年度預計參與技藝競賽的學生到場，接下優秀學長姐寫滿勉勵話語並落款的市旗，場面溫馨。

淡水商工3年級學生梅家綸獲得園藝類第一名，拿下金手獎，獲得保送雲林科技大學不分系菁英班，他說自己「從小就不太喜歡讀書」，國中時參加技藝班，從此愛上孕育種子的感覺，他更顯場展示比賽項目的植物繁殖技術，以黑金剛蓮霧和香水巴掌蓮霧嫁接，種出既好吃又好長的水果。

豫章工商3年級學生唐家玲則拿下烘焙類第5名成績，家裡在夜市賣泡芙、父親曾是麵包師傅，因此耳濡目染愛上烘焙，「喜歡吃甜點、更愛甜點帶給人的正能量」，希望未來能做出更多讓人吃了就感到幸福的甜點，也希望變成像吳寶春一樣的大師。

教育局長林奕華表示，106學年度新市各公私立高中職共112位得獎者，不論在數量或得牌名次，都是歷年之最，顯示「金手培訓計畫」4年有成，成效卓越。其中共有42位學生獲「全國高級中等學校學生技藝競賽」金手獎，為4年來最佳成績，其中包含汽車噴漆、文書處理、園藝、應用設計、職場英文等5項職種，榮獲全國第一的殊榮。